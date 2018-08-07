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У убийства – странные обстоятельства: журналист о гибели коллег в Африке

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Журналисты погибли в ЦАР при подготовке документального фильма
Журналисты погибли в ЦАР при подготовке документального фильма / Фото из открытых источников

Во вторник, 7 августа, в Москве похоронили погибшего в Африке режиссера Александра Расторгуева, а также попрощались с его коллегами – журналистом Орханом Джемалем и оператором Кириллом Радченко. Они снимали в Центральноафриканской Республике фильм о деятельности так называемых "вагнеровцев" – частной армии Путина.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал журналист Игорь Матюпатенко.

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По его словам, российские следователи возбудили уголовное дело. Версии причин нападения и убийства журналистов, в открытом доступе, известные общественности и прессе, не совпадают с официальной. Власть высказывается крайне осторожно: мол, неизвестная вооруженная группировка напала так же по неизвестным причинам.

Существуют определенные обстоятельства, вызывающие, по меньшей мере, недоумение. Например, как происходил обстрел автомобиля, если трое журналистов погибли, а водитель - выжил. Также известно, что рядом с погибшими ехало еще одно авто, в сторону которого не было выстрелов. То есть, напали именно на автомобиль журналистов. Такие непонятные детали вызывают определенные подозрения, особенно если учесть, что журналисты готовили фильм о деятельности частной военной компании "Вагнер",
– поделился соображениями Матюпатенко.

Что же касается непосредственно прощания с погибшими, то журналист рассказал, что в Москве возле Соборной публично простились с Орханом Джемалем. Его похоронят на Хованском кладбище. Немного ранее отпели Александра Расторгуева, гроб которого опускали под аплодисменты. Захоронение состоялось на Троекуровском кладбище. С Кириллом Радченко попрощались в морге – по желанию родственников, церемония прошла в закрытом режиме.

ЦАР

Убитые в ЦАР журналисты расследовали деятельность так называемых "вагнеровцев"

Напомним, журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральноафриканской Республике в ночь на 31 июля. Журналисты снимали в Африке документальный фильм о работе ЧВК "Вагнер" по заказу Центра управления расследованиями. По словам пресс-секретаря правительства ЦАР, на месте убийства журналистов не нашли ни денег, ни аппаратуры, ни документов.

Теги: Новости России журналисты Африка
Источник: 24 канал
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