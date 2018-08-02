Власти ЦАР рассказали, почему застрелили российских журналистов

Трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике убили нападавшие, которые пытались захватить их автомобиль.

Об этом сообщило Министерство коммуникаций и средств массовой информации Центральноафриканской Республики.

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Группа, которая напала на журналистов состояла из "дюжины вооруженных людей в чалмах" они пыталась захватить машину. Они не разговаривали на французскои и санго (на местном языке).

Один из журналистов начал сопротивляться захвату автомобиля – он скончался на месте. Двое других умерли от ранений, сказал министр по вопросам коммуникаций и СМИ Центральноафриканской республики Анж Максим Казаг.

Их убили, когда они противились, а водителя ранили. Водитель остался жив и убежал,

– говорится в сообщении министерства.

Также Казаги рассказал, что журналисты рисковали, когда решили поехать ночью по дороге, которая "кишит разбойниками, мятежниками и вооруженными бандитами".

Руководитель Центра управления расследований, от которого ехали журналисты, Андрей Коняхин сообщил, что у группы с собой были фотоаппараты, камеры, ноутбук, микрофоны, диктофоны и наличность — около 8,5 тысяч долларов. После нападения ни денег, ни аппаратуры у журналистов не обнаружили.

Также не нашли ни одного документа, который мог их идентифицировать. Лишь у одного мужчины была карточка на подтверждение статуса "блогер".

Напомним, 30 июля, в Центральной Африканской Республике были убиты российский журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.