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Влада ЦАР розповіла, чому застрелили російських журналістів

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Центральноафриканська Республіка
Центральноафриканська Республіка / znaj.ua

Трьох російських журналістів в Центральноафриканській Республіці вбили нападники, які намагалися захопити їхній автомобіль.

Про це повідомило Міністерство комунікацій та засобів масової інформації Центральноафриканської Республіки.

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Група, яка напала на журналістів складалася з "дюжини озброєних людей в чалмах" вони намагалася захопити автівку. Вони не розмовляли французькою та санго (місцевою мовою).

Один з журналістів почав опиратися захопленню автомобіля – він помер на місці. Двоє інших померли від поранень, сказав міністр з питань комунікацій та ЗМІ Центральноафриканської республіки Анж Максим Казаг.

Їх вбили, коли вони опиралися, а водія поранили. Водій залишився живим і втік, 
– йдеться в повідомленні міністерства.

Також Казагі розповів, що журналісти ризикували, коли вирішили поїхати вночі по дорозі, яка "кишить розбійниками, повстанцями та озброєними бандитами".

Керівник Центру управління розслідувань, від якого їхали журналісти, Андрій Коняхін повідомив, що в групи з собою були фотоапарати, камери, ноутбук, мікрофони, диктофони та готівка — близько 8,5 тисяч доларів. Після нападу ні грошей, ні апаратури в журналістів не виявили.

Також не знайшли жодного документу, який міг їх ідентифікувати. Лише в одного чоловіка була картка на підтвердження статусу "блогер".

Нагадаємо, 30 липня, у Центральній Африканській Республіці було вбито російського журналіста Орхана Джемаля, оператора Кирила Радченка та режисера Олександра Расторгуєва.

Теги: Новини Росії журналісти Африка Жертви
Джерело: 24 Канал
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