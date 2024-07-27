Отмечается, что прорыв произошел на Киалимском водохранилище. Из-за большого уровня воды было разрушено 100 метров плотины, в результате чего затопило несколько ближайших сел.

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Где произошел прорыв дамбы в Челябинской области

Расположено водохранилище неподалеку от города Карабаш – всего в 8 километрах. Длина его плотины – 545 метров. Создано в 1979 году в месте впадения реки Индишта в реку Большой Киалим. Высота над уровнем моря – 270 метров.

Где расположено Киалимское водохранилище: смотрите на карте

Напомним, что дамбу прорвало вечером 26 июля. Местные власти призвали жителей пяти подтопленных поселков готовиться к эвакуации. Это Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево и Сактаево. В самом городском округе (Карабахском) возможно отключение водоснабжения. В зоне подтопления около 200 человек.

Где произошел прорыв дамбы в России / Скриншот

В росСМИ пишут, что вода полилась через верх шлюзов плотины на Киалимском водохранилище еще днем. Жители говорят, что предупреждали местные власти о возможном прорыве, но их никто не послушал.

Наводнению способствовал Каспийский циклон, который заливал регион несколько дней. Сейчас в Карабахском округе объявили режим чрезвычайной ситуации, готовят автобусы для эвакуации.