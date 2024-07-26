Люди спасаются на крышах домов. Всего под угрозой около 200 человек. Об этом сообщает ряд российских изданий.

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Что известно об инциденте

Местные телеграмм-каналы пишут, что прорвало дамбу между насосной станцией и шлюзами водохранилища.

В МЧС сообщили, что приток воды в Киалимское водохранилище произошел из-за сильных осадков. Из-за этого смыло плотину длиной 100 метров, по ходу движения воды размещены 4 села.

Вода очень быстро распространяется, уже затоплено много домовладений. В зоне подтопления находятся жители в поселках Киалим, Мухаметово, Сактаево, Карасаево и Байдашево,

– говорится в сообщении.

По данным местных властей, в зоне подтопления около 200 человек.

Под Челябинском прорвало дамбу: смотрите видео

Справка. Киалимское водохранилище - водохранилище на границе Карабахского и Миасского городских округов, созданное в 1979 году. Является гидрологическим памятником природы областного значения.

Последствия прорыва дамбы: предупреждение – в видео нецензурная лексика 18+

Объявлено чрезвычайное положение

В округе объявили чрезвычайное положение. Жителей близлежащих сел уже призвали собирать вещи и документы и готовиться к эвакуации.

Между тем в сети появилось видео, как плотина Киалимского водохранилища выглядела днем. Вода уже тогда лилась через шлюзы, но местные власти и МЧС не приняли никаких мер.

Как выглядела плотина днем: смотрите видео

Местные жители говорят, что предупреждали местные власти о возможном прорыве, но их никто не послушал. Вечером дамбу все же прорвало.