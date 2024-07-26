Люди рятуються на дахах будинків. Загалом під загрозою близько 200 осіб. Про це повідомляє низка російських видань.

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Що відомо про інцидент

Місцеві телеграм-канали пишуть, що прорвало дамбу між помповою станцією та шлюзами водосховища.

В МНС повідомили, що приплив води до Кіалімського водосховища стався через сильні опади. Через це змило греблю завдовжки 100 метрів, по ходу руху води розміщені 4 села.

Вода дуже швидко поширюється, вже затоплено багато домоволодінь. У зоні підтоплення перебувають жителі у селищах Кіалім, Мухаметове, Сактаєве, Карасаєве та Байдашеве,

– мовиться в повідомленні.

За даними місцевої влади, в зоні підтоплення близько 200 осіб.

Під Челябінськом прорвало дамбу: дивіться відео

Довідка. Кіалімське водосховище — водоймище на кордоні Карабаського та Міаського міських округів, створене в 1979 році. Є гідрологічним пам'ятником природи обласного значення.

Наслідки прориву дамби: попередження – у відео нецензурна лексика 18+

Оголошено надзвичайний стан

В окрузі оголосили надзвичайний стан. Жителів довколишніх сіл уже закликали збирати речі та документи та готуватися до евакуації.

Тим часом у мережі з'явилося відео, як гребля Кіалімського водосховища виглядала вдень. Вода вже тоді лилася через шлюзи, але місцева влада та МНС не вжили ніяких заходів.

Як виглядала гребля вдень: дивіться відео

Місцеві жителі кажуть, що попереджали місцеву влада про можливий прорив, але їх ніхто не послухав. Увечері дамбу все ж прорвало.