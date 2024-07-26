Как сообщают росСМИ, прорвало дамбу между насосной и шлюзами водохранилища. Вода очень быстро распространяется, уже затоплено много домовладений.

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Россияне прячутся на крышах

Чрезвычайники отмечают, что произошел смыв плотины длиной 100 метров. Наводнение подступает к таким населенным пунктам, как Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево и Сактаево.

Тем временем в соцсети распространяются видео, на которых местные жители не скрывают своих эмоций.

Так, один россиянин снимает на камеру затопления населенного пункта с крыши собственного дома. Рассказывает, что в самом доме уже очень много воды. "Мы все тонем", – подытоживает он.

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В Челябинской области прорвало дамбу: смотрите видео

Что происходит в Челябинской области: смотрите видео

Напомним, что весной в России произошел прорыв на дамбе в Орске с масштабными последствиями.