Як повідомляють росЗМІ, прорвало дамбу між насосною та шлюзами водосховища. Вода дуже швидко поширюється, вже затоплено багато домоволодінь.

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Росіяни ховаються на дахах

Надзвичайники зазначають, що відбувся змив греблі довжиною 100 метрів. Повінь підступає до таких населених пунктів, як Кіолім, Мухаметове, Карасаєве, Байдашеве та Сактаєве.

Тим часом у соцмережі поширюються відео, на яких місцеві жителі не приховують своїх емоцій.

Так, один росіянин знімає на камеру затоплення населеного пункту з даху власного будинку. Розповідає, що у самому помешканні вже дуже багато води. "Ми всі тонемо", – підсумовує він.

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У Челябінській області прорвало дамбу: дивіться відео

Що відбувається у Челябінській області: дивіться відео

Нагадаємо, що навесні у Росії стався прорив на дамбі в Орську із масштабними наслідками.