Зазначається, що прорив стався на Кіалімському водосховищі. Через великий рівень води було зруйновано 100 метрів греблі, внаслідок чого затопило кілька найближчих сіл.

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Де стався прорив дамби у Челябінській області

Розташоване водосховище неподалік від міста Карабаш – усього за 8 кілометрів. Довжина його греблі – 545 метрів. Створене в 1979 році в місці впадання річки Індішта в річку Великий Кіалім. Висота над рівнем моря – 270 метрів.

Де розташоване Кіалімське водосховище: дивіться на карті

Нагадаємо, що дамбу прорвало увечері 26 липня. Місцева влада закликала мешканців п'яти підтоплених селищ готуватися до евакуації. Це Кіолім, Мухаметове, Карасаєве, Байдашеве та Сактаєве. У самому міському окрузі (Карабаському) можливе відключення водопостачання. У зоні підтоплення близько 200 людей.

Де стався прорив дамби у Росії / Скриншот

У росЗМІ пишуть, що вода полилася через верх шлюзів греблі на Кіалімському водосховищі ще вдень. Жителі кажуть, що попереджали місцеву владу про можливий прорив, але їх ніхто не послухав.

Повені сприяв Каспійський циклон, який заливав регіон кілька днів. Наразі в Карабаському окрузі оголосили режим надзвичайної ситуації, готують автобуси для евакуації.