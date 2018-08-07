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Погибшие в Африке российские журналисты успели заснять базы "Вагнера"

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Убийство российских журналистов в ЦАР
Убийство российских журналистов в ЦАР / unian.ua

Российские журналисты, которые погибли в Центральноафриканской республике в конце июля, успели снять в стране базы российской "ЧВК Вагнера".

Об этом заявил Василий Полонский, продюсер российского канала "Дождь", сообщает "Громадське".

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Он отметил, что журналисты успели отснять материал для своей задачи.

Они ехали туда с определенным заданием, выполняли только определенное задание, успели снять базы российской частной компании Вагнер и работали только по своей теме, не шли ни вправо ни влево, и все что они там снимали – они снимали за своим "темником",
— подчеркнул продюсер.

Полонский добавил, что убийство журналистов было спланированным.

"У всех журналистов и других адекватных людей абсолютно разная позиция относительно того, что там произошло. Но большинство согласны в том, что это не было никаким грабежом, что это не было нападение каких-то воров и преступников местных, все сходятся в том, что это было спланированное нападение. Кем именно, я пока сказать не могу", — рассказал Полонский.

Напомним, журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральноафриканской Республике в ночь на 31 июля. Журналисты снимали в Африке документальный фильм о работе ЧВК "Вагнер" по заказу Центра управления расследованиями. По словам пресс-секретаря правительства ЦАР, на месте убийства журналистов не нашли ни денег, ни аппаратуры, ни документов.

Теги: Новости России Жертвы журналисты
Источник: 24 Канал
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