Загиблі в Африці російські журналісти встигли зафільмувати бази "Вагнера"

Російські журналісти, яки загинули у Центральноафриканській республіці наприкінці липня, устигли зняти у країні бази російської "ПВК Вагнера".

Про це заявив Василій Полонський, продюсер російського каналу "Дождь", повідомляє "Громадське".

Читайте також: У вбивства – дивні обставини: журналіст про загибель колег у Африці

Він зазначив, що журналісти встигли відзняти матеріал для свого завдання.

Вони їхали туди за певним завданням, виконували тільки певне завдання, встигли зняти бази російської приватної компанії Вагнера і працювали тільки по своїй темі, не йшли ні вправо ні вліво, і все що вони там знімали – вони знімали за своїм "темником",

— наголосив продюсер.

Полонський додав, що вбивство журналісті було спланованим.

"У всіх журналістів та інших адекватних людей абсолютно різна позиція щодо того, що там сталося. Але більшість згодні у тому, що це не було ніяким пограбуванням, що це не був напад якихось злодіїв і злочинців місцевих, всі сходяться в тому, що це був спланований напад. Ким саме, я поки сказати не можу", — розповів Полонський.

Нагадаємо, журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв були вбиті у Центральноафриканській Республіці в ніч на 31 липня. Журналісти знімали в Африці документальний фільм про роботу ПВК "Вагнер" на замовлення Центру управління розслідуваннями. За словами прес-секретаря уряду ЦАР, на місці вбивства журналістів не знайшли ні грошей, ні апаратури, ні документів.