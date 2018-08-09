Убийство российских журналистов в Африке проливает свет на коварные планы Кремля, – NYT

Загадочное убийство трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике не только проливает свет на роль наемников, которые стали грязным инструментом России в ее попытках завоевать статус "великой державы" на мировой арене. Становится очевидным и то, что Кремль пытается вернуться в Африку, которая во времена холодной войны была зоной противостояния Запада и Востока.

Москва покинула континент после 1991 года, когда СССР развалился, говорится в статье The New York Times.

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Погибших журналистов звали Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. В бывшей колонии Франции они расследовали деятельность группы "Вагнера", которую основал бывший российский офицер разведки и близкий друг президента Владимира Путина.

Военная база в Беренго была первой точкой, которую посетили погибшие журналисты, когда прибыли в ЦАР. Им не позволили войти, приказав сначала получить разрешение от Министерства обороны африканской страны, однако выдачи разрешения они так и не добились, поэтому решили отправиться в город Сибю, где была другая база России и вблизи которой всех трех убили.

Трое российских журналистов, которых похоронили в Москве 7 августа, очевидно погибли в результате преднамеренной атаки вблизи Сибю. Согласно недавнему отчету ООН, российские военные "инструкторы" развернули там свою базу, чтобы якобы поддержать службы безопасности африканской страны. В МИД РФ подтвердили, что отправили в ЦАР 175 таких "инструкторов", указывают авторы публикации.

Единственный свидетель убийства российских журналистов был схвачен и удерживается правительством. Это лишь усиливает загадочность случившегося.

Многое не сходится,

– сказал исследователь Human Rights Watch Льюис Мадж, который сам недавно ехал по той же дороге, по которой убили россиян.

Российский МИД обычно раздраженно комментирует атаки против граждан РФ за рубежом и требует сразу же кого-то наказать. Но на этот раз в ведомстве выразили соболезнования и обвинили самих же жертв, отметив, что у них якобы не было официальной аккредитации, а в ЦАР они приехали как туристы, а не журналисты, замечает NYT.

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"Россия под руководством Путина изо всех сил пытается восстановить свое присутствие на утраченных территориях. И речь не только об Украине и других постсоветских странах, но и далеких землях, таких как Сирия, а теперь еще и Африка. Во времена холодной войны Кремль вел скрытую войну против Запада на территории от сомалийского полуострова до Мозамбики и Анголы", – поясняют корреспонденты.

Теперь дипломатические и военные следы Москвы были замечены в других африканских странах, в частности в Судане. От его лидера Омара аль-Башира отвернулся Запад, но российское правительство встало на его сторону. В ноябре аль-Башир предложил Путину построить свою военную базу на побережье Красного моря.

Напомним, журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральноафриканской Республике в ночь на 31 июля. Журналисты снимали в Африке документальный фильм о работе ЧВК "Вагнер" по заказу Центра управления расследованиями. По словам пресс-секретаря правительства ЦАР, на месте убийства журналистов не нашли ни денег, ни аппаратуры, ни документов.