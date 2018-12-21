Імена, фото та гучні дані про найманців "Вагнера", що могли вбити російських журналістів у ЦАР

Служба безпеки України встановила 37 громадян Росії, яких керівництво військової розвідки країни-агресора залучало до виконання завдань у Центральній африканській республіці. Крім того, серед цих осіб було ідентифіковано щонайменше 10 найманців, якій перебували в ЦАР у день вбивства російських журналістів Орхана Джеамаля, Кирила Радченко та Олександра Расторгуєва.

Про це відомство повідомило на своєму офіційному сайті. Так, за даними спецслужби, найманців ПВК "Вагнера" спрямувало до Центрально Афраканської республіки керівництво Головного управління Генштабу Збройних сил РФ ще на початку 2018 року.

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Що відомо про вбивство російських журналістів у ЦАР

Структурою прикриття терористів є комерційна фірма, афілійована з так званим "поваром" Путіна російським бізнесменом Євгеном Пригожиним (його РосЗМІ пов’язують з керівником ПВК "Вагнера" Дмитром Уткіним – 24 канал), – ТОВ "М-Фінанс", що є зареєстрованою у Санкт-Петербурзі, а основні напрями її діяльності – це видобування дорогоцінного каміння та діяльність приватних охоронних служб. При цьому, доправлення до Африки частини найманців здійснювалася безпосередньо приватним літаком Пригожина,

– кажуть у СБУ.

Відповідно до матеріалів, якими володіють українські силовики, до завдань "служби безпеки ТОВ "М-Фінанс" у ЦАР входить здійснення інструкторської підготовки членів місцевих воєнізованих формувань. Також вони мають забезпечувати таємне вивезення дорогоцінного каміння (алмазів) з території республіки до Росії, де ним збагачується вище керівництво як РФ, так і російських спецслужб.

"Службою безпеки України встановлено 37 громадян РФ, які залучаються керівництвом військової розвідки РФ на ротаційній основі до виконання службових завдань у ЦАР у складі "служби безпеки ТОВ "М-Фінанс" (керівник СБ – громадянин РФ Захаров Валерій Миколайович, народився 12 січня 1970 року, проживає у Санкт-Петербурзі, особистий номер у структурі ПВК "Вагнера" - М-5658). Серед них вже ідентифіковано персоналії 10 найманців, які безпосередньо перебували в ЦАР у день вбивства російських журналістів. Більшість з цих осіб брали учать у терористичній діяльності на Сході України та в Сирії, за що їх було відзначено державними нагородами", – підкреслюють у Службі безпеки України.



Як Росія прикриває злочинну діяльність ПВК "Вагнера" у ЦАР

Водночас СБУ опублікувала імена 10 вищезазначених ідентифікованих осіб. Це:

– Залічев О. Б., народився 4 листопада 1984 року, проживає у Санкт-Петербурзі, особистий номер – М-0197;

– Грузденок Р. В. 27 грудня 1976 року, Санкт-Петербург, М-3207;

– Юдов С.М., 28 листопада 1968 року, Санкт-Петербург, М-5662;

– Фарафонов О. Є., 25 жовтня 1975 рік, Санкт-Петербург, М-5654;

– Кіракосян А. О., 14 травня 1976 рік, Санкт-Петербург, М-0613;

– Сотов О. О., 02 червня 1976 рік, Санкт-Петербург, М-5661;

– Бубнов Г. А., 08 грудня 1971 рік, Санкт-Петербург, М-5655;

– Вільдяєв В. В., 15 серпня 1977 рік, Улан-Уде, М-1000;

– Мінібаєв І. Р., 07 серпня 1988 рік, Белгородська область, М-1005;

– Завадський С. Ю., 08 листопада 1975 рік, республіка Башкортостан, М-1313.

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Імена російських найманців, що можуть бути причетними до вбивства журналістів

"Матеріали СБУ свідчать, що після отримання спецслужбами РФ інформації про виїзд російських журналістів до ЦАР, керівник "служби безпеки ТОВ "М-Фінанс" Захаров отримав категоричний наказ вжити вичерпні заходи для недопущення витоку інформації про присутність російських терористів у цій африканській країні. Ці матеріали можуть стати "ключем" для встановлення та затримання конкретних виконавців цього зухвалого злочину не "когда-нибудь", а найближчим часом. Російська влада жодним чином не зацікавлена у встановленні правди, адже мова йде про "приватну армію Путіна", на чиїх руках тисячі життів мирних громадян в Україні та Сирії", – підсумували у відомстві.

Нагадаємо, у Центральній Африканській Республіці було вбито російського журналіста Орхана Джемаля, оператора Кирила Радченка та режисера Олександра Расторгуєва. За інформацією прокремлівської інформаційної агенції ТАСС, їх могли вбити представники збройного мусульманського угруповання "Селека".



Щоправда, самі повстанці звинувачують президента ЦАР Туадеру у змові, на яку той пішов за підтримки "найманців з Росії" під керівництвом Валерія Захарова та поскаржився, що присутність "близьких до Кремля найманців" стає "все більш і більш небезпечною для демократії" ЦАР.

Що таке ПВК "Вагнера"? Приватна військова компанія Вагнера – це російська військова структура, що формується з найманців. Була створеною у 2013 році та за цей час брала участь у бойових діях у низці "гарячих точок".



Зокрема, найманці "Вагнера" воювали на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, а також в Судані.



Росія не визнає найманців на офіційному рівні, проте у російських ЗМІ організація згадуєтья як приватна військова компанія під командуванням підполковника ЗС РФ у відставці Дмитра Уткіна, більш відомого за позивним "Вагнер".