В Україні найманців "Вагнера" планують притягнути до відповідальності за участь у військових діях на Донбасі на боці бойовиків. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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28 особам, з яких 9 громадян України, оголошено про підозру за фактом участі у терористичній організації,

– мовиться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.

Наразі для оформлення запиту готують необхідні документи. Рішення про екстрадицію, наголошують в Офісі генпрокурора, ухвалюватимуть компетентні органи Республіки Білорусь.

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