Україна проситиме Білорусь видати 28 вагнерівців, – Офіс генпрокурора
Київ проситиме Мінськ екстрадувати 28 бійців "Вагнера". Про це Офіс генпрокурора уже повідомив компетентні органи Білорусі.
В Україні вагнерівців планують судити
В Україні найманців "Вагнера" планують притягнути до відповідальності за участь у військових діях на Донбасі на боці бойовиків. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
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28 особам, з яких 9 громадян України, оголошено про підозру за фактом участі у терористичній організації,
– мовиться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.
Наразі для оформлення запиту готують необхідні документи. Рішення про екстрадицію, наголошують в Офісі генпрокурора, ухвалюватимуть компетентні органи Республіки Білорусь.
Затримані вагнерівці в Білорусі: головне
- 29 липня в Білорусі затримали понад три десятки іноземців. Згодом вони виявилися бойовиками ПВК "Вагнера".
- Прибули найманці з Росії й жили в санаторії "Белорусочка" під Мінськом.
- У Білорусі вважають, що метою російських бойовиків була дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії президента. Зокрема, їх підозрюють у підготовці теракту. Також російських найманців пов’язують з опонентами Лукашенка Тихановським і Сташевським.
- Імена багатьох із затриманих вагнерівців є в українській базі "Миротворець". Тобто вони є учасниками війни на Донбасі з боку проросійських сил.
- У Росії, коментуючи справу, висували версію про "російських громадян, що спізнилися на літак".