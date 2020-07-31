В Украине наемников "Вагнера" планируют привлечь к ответственности за участие в военных действиях на Донбассе на стороне боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации,

– говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.

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