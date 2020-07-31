Украина будет просить Беларусь выдать 28 вагнеровцев, – Офис генпрокурора
Киев будет просить Минск экстрадировать 28 бойцов "Вагнера". Об этом Офис генпрокурора уже сообщил в компетентные органы Беларуси.
В Украине вагнеровцев планируют судить
В Украине наемников "Вагнера" планируют привлечь к ответственности за участие в военных действиях на Донбассе на стороне боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации,
– говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.
Задержанные вагнеровцы в Беларуси: главное
- 29 июля в Беларуси задержали более трех десятков иностранцев. Впоследствии они оказались боевиками ЧВК "Вагнера".
- Прибыли наемники из России и жили в санатории "Белорусочка" под Минском.
- В Беларуси считают, что целью российских боевиков была дестабилизация ситуации во время избирательной кампании президента. В частности, их подозревают в подготовке теракта. Также российских наемников связывают с оппонентами Лукашенко Тихановским и Сташевским.
- Имена многих из задержанных вагнеровцев есть в базе "Миротворец". То есть они являются участниками войны на Донбассе со стороны пророссийских сил.
- В России, комментируя дело, выдвигали версию о "российских гражданах, опоздавших на самолет". Российский посол в Беларуси накануне тоже выдвигал похожую версию о "российских гражданах, опоздавших на самолет".