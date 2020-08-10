Президент Украины отреагировал на кровавые протесты в Беларуси, которые начались после объявления результатов президентских выборов. Владимир Зеленский отметил, что белорусы переживают непростые времена, а также призвал наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказа от уличного насилия.

Соответствующее обращение президент опубликовал в своем телеграм-канале.

Актуально Лукашенко или Тихановская: предварительные результаты голосования на выборах президента Беларуси

Главные тезисы из обращения Зеленского

Владимир Зеленский отметил, что сейчас белорусы пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. А это, как известно, очень непросто.

Далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Сомнения же в таких масштабах – это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, нарастает,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время украинский президент призывах наших соседей "к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия". По мнению Зеленского, массовые протесты в Беларуси способен решить "максимально открытій, пусть и сложный, диалог".

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