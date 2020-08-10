Слідчий комітет Білорусі відкрив кримінальні справи проти активістів та мітингувальників. Провадження стосуються масових протестів у Білорусі, які спалахнули після виборів президента.

У чому звинувачують протестувальників

За словами глави слідчого комітету Івана Носкевича, справи були відкриті з-за масових заворушень і насильства стосовно правоохоронців. Про це повідомляє телеграм-канал "БелТА".

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Загалом справи відкрили за статтею 293 про масові заворушення. Санкціями статей передбачено позбавлення волі до 15 років.

Вони (масові заворушення – 24 канал) мали місце на території міста Мінська і низки інших регіонів країни сьогодні вночі. Всі протиправні дії супроводжувалися насильством щодо співробітників міліції, десятки з яких постраждали,

– зазначив Носкевич.

За попередніми даними, у результаті протестів у Мінську та інших білоруських містах за минулу добу затримали понад 160 людей.

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