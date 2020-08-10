У Білорусі відкрили кримінальні справи через "насильство над правоохоронцями"
Слідчий комітет Білорусі відкрив кримінальні справи проти активістів та мітингувальників. Провадження стосуються масових протестів у Білорусі, які спалахнули після виборів президента.
У чому звинувачують протестувальників
За словами глави слідчого комітету Івана Носкевича, справи були відкриті з-за масових заворушень і насильства стосовно правоохоронців. Про це повідомляє телеграм-канал "БелТА".
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Загалом справи відкрили за статтею 293 про масові заворушення. Санкціями статей передбачено позбавлення волі до 15 років.
Вони (масові заворушення – 24 канал) мали місце на території міста Мінська і низки інших регіонів країни сьогодні вночі. Всі протиправні дії супроводжувалися насильством щодо співробітників міліції, десятки з яких постраждали,
– зазначив Носкевич.
За попередніми даними, у результаті протестів у Мінську та інших білоруських містах за минулу добу затримали понад 160 людей.
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Протести у Білорусі: головне
- ЦВК оголосила перші результати президентських виборів у Білорусі. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув Олександр Лукашенко. А його головна опонентка Світлана Тихановська набрала лише 6,8%.
- Білоруси заявили, що вибори були сфальсифікованими й вийшли на вулиці міст на протест. Одразу після того, як закрилися виборчі дільниці в Білорусі силовики почали затримувати людей.
- Протягом попередніх двох діб до виборів у Мінськ прибувала важка техніка і водомети, стягувалися війська.
- У Мінську сталися масштабні сутички з ОМОНом, ті залучили рушниці із гумовими кулями, водомети.
- Автомобіль ОМОНу у столиці Білорусі в'їхав у натовп протестувальників, внаслідок чого постраждав чоловік.
- Лише близько третьої ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички. Правозахисники вже публікують списки затриманих силовиками.