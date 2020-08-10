Криваві протести у Білорусі: ОМОН по-звірячому побив пару, яка відпочивала в одному з дворів
У Мінську співробітники ОМОНу жорстоко побили молоду пару в одному з дворів. Відомо, що хлопець з дівчиною росто сиділи на лавочці та відпочивали.
Силовики били пару кийками й змушували лягти на землю. Відео інциденту зафільмували очевидці, повідомляє телеграм-канал NEXTA.
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На відео видно, як понад десять співробітників ОМОНу підбігли до хлопця і дівчини, які просто сиділи на лавочці, і жорстко їх побили. Коли хлопець намагався встати, його знов кидали на землю та били кийками.
Відомо, що після того, як силовикам вдалося розбити великі групи людей, деякі мітингувальники тікали до парків і у двори будинків, щоб сховатись від арештів. Саме там на них відкрили полювання правоохоронці. Кого знаходили нещадно били й забирали на автозаках.
Важливо Сутички у Білорусі стихли: Мінськ у крові, а затриманих сотні
Поки точної кількості затриманих не повідомляють, проте місцеве МВС повідомляє, що контролює ситуацію. Окрім того в центрі Мінська розмістили військових.
Протести у Білорусі: головне
- ЦВК оголосила перші результати президентських виборів у Білорусі. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув Олександр Лукашенко. А його головна опонентка Світлана Тихановська набрала лише 6,8%.
- Білоруси заявили, що вибори були сфальсифікованими й вийшли на вулиці міст на протест. Одразу після того, як закрилися виборчі дільниці в Білорусі силовики почали затримувати людей.
- Протягом попередніх двох діб до виборів у Мінськ прибувала важка техніка і водомети, стягувалися війська.
- У Мінську сталися масштабні сутички з ОМОНом, ті залучили рушниці із гумовими кулями, водомети.
- Автомобіль ОМОНу у столиці Білорусі в'їхав у натовп протестувальників, внаслідок чого постраждав чоловік.
- Лише близько третьої ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички. Правозахисники вже публікують списки затриманих силовиками.