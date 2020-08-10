У Мінську співробітники ОМОНу жорстоко побили молоду пару в одному з дворів. Відомо, що хлопець з дівчиною росто сиділи на лавочці та відпочивали.

Силовики били пару кийками й змушували лягти на землю. Відео інциденту зафільмували очевидці, повідомляє телеграм-канал NEXTA.

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На відео видно, як понад десять співробітників ОМОНу підбігли до хлопця і дівчини, які просто сиділи на лавочці, і жорстко їх побили. Коли хлопець намагався встати, його знов кидали на землю та били кийками.

Відомо, що після того, як силовикам вдалося розбити великі групи людей, деякі мітингувальники тікали до парків і у двори будинків, щоб сховатись від арештів. Саме там на них відкрили полювання правоохоронці. Кого знаходили нещадно били й забирали на автозаках.

Сотрудники ОМОНа подбежали к парню и девушке, которые просто сидели на лавочке, и жестко их избили, передает NEXTA pic.twitter.com/EgkxcuhDO3 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 9, 2020

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Поки точної кількості затриманих не повідомляють, проте місцеве МВС повідомляє, що контролює ситуацію. Окрім того в центрі Мінська розмістили військових.

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