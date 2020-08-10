Лідер "Ліберально-демократичної партії Росії" Володимир Жиріновський висловив підтримку мітингувальникам у Білорусі. Він зазначив: народ перестав довіряти своєму багаторічному лідеру.

На Лукашенка зрештою чекає доля Януковича. Саме так написав російський одіозний політик Володимир Жиріновський у своєму твіттері.

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Також він висловив солідарність із протестувальниками і перш за все – затриманими журналістами каналу "Дождь".

Висловлюю солідарність з усіма, хто зазнав репресій в Білорусі, перш за все, з грубо затриманими журналістами "Дождя". Вони повинні бути звільнені. Виборці вже відмовили в довірі Лукашенко. Олександра Григоровича чекає доля Януковича,

– написав Жиріновський.

Выражаю солидарность со всеми, кто подвергся репрессиям в Белоруссии, прежде всего, с грубо задержанными журналистами «Дождя». Они должны быть освобождены. Избиратели уже отказали в доверии Лукашенко. Александра Григорьевича ждёт судьба Януковича. — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) August 9, 2020

Тим часом заяв від президента Росії Путіна щодо протестів у Білорусі наразі немає. Ба більше про сутички, які призвели до десятків постраждалих, відмовчуються і федеральні ЗМІ.

Зазначимо, кривавий розгін мітингувальників вже засудили президенти Польщі і Литви. Анджей Дуда та Гітанас Науседа виклали спільну заяву: вони закликають утриматися від насилля і порушення прав людей.

Утримуються від коментарів і в пресслужбі Офісу Президента України. Володимир Зеленський наразі ніяк не відреагував на сутички у Білорусі.