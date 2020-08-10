Лидер "Либерально-демократической партии России" Владимир Жириновский выразил поддержку митингующим в Беларуси. Он отметил: народ перестал доверять своему многолетнему лидеру.

Лукашенко в конце концов ждет судьба Януковича. Именно так написал российский одиозный политик Владимир Жириновский в своем твиттере.

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Также он выразил солидарность с протестующими и прежде всего – задержанными журналистами канала "Дождь".

Выражаю солидарность со всеми, кто подвергся репрессиям в Беларуси, прежде всего, с грубо задержанными журналистами "Дождя". Они должны быть освобождены. Избиратели уже отказали в доверии Лукашенко. Александра Григорьевича ждет судьба Януковича,

- написал Жириновский.

Выражаю солидарность со всеми, кто подвергся репрессиям в Белоруссии, прежде всего, с грубо задержанными журналистами «Дождя». Они должны быть освобождены. Избиратели уже отказали в доверии Лукашенко. Александра Григорьевича ждёт судьба Януковича. — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) August 9, 2020

Между тем заявлений от президента России Путина о протестах в Беларуси пока нет. Более того – отмалчиваются и федеральные СМИ.

Отметим, кровавый разгон митингующих уже осудили президенты Польши и Литвы. Анжей Дуда и Гитанас Науседа выложили совместное заявление: они призывают воздержаться от насилия и нарушения прав человека.

Воздерживаются от комментариев и в пресс-служба Офиса Президента Украины. Владимир Зеленский пока никак не отреагировал на столкновения в Беларуси.

Добавим. Сами белорусские власти пока воздерживается от комментариев о столкновениях. Лукашенко не появлялся в медиа пространстве от обеда 9 августа, его самолет по непонятным причинам улетел в Турцию.