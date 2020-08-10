Лукашенко ждет судьба Януковича, – Жириновский неожиданно выразил поддержку белорусам
Лидер "Либерально-демократической партии России" Владимир Жириновский выразил поддержку митингующим в Беларуси. Он отметил: народ перестал доверять своему многолетнему лидеру.
Лукашенко в конце концов ждет судьба Януковича. Именно так написал российский одиозный политик Владимир Жириновский в своем твиттере.
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Также он выразил солидарность с протестующими и прежде всего – задержанными журналистами канала "Дождь".
Выражаю солидарность со всеми, кто подвергся репрессиям в Беларуси, прежде всего, с грубо задержанными журналистами "Дождя". Они должны быть освобождены. Избиратели уже отказали в доверии Лукашенко. Александра Григорьевича ждет судьба Януковича,
- написал Жириновский.
Между тем заявлений от президента России Путина о протестах в Беларуси пока нет. Более того – отмалчиваются и федеральные СМИ.
Отметим, кровавый разгон митингующих уже осудили президенты Польши и Литвы. Анжей Дуда и Гитанас Науседа выложили совместное заявление: они призывают воздержаться от насилия и нарушения прав человека.
Воздерживаются от комментариев и в пресс-служба Офиса Президента Украины. Владимир Зеленский пока никак не отреагировал на столкновения в Беларуси.