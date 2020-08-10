Сутички у Білорусі стихли: Мінськ у крові, а затриманих сотні
Близько третьої ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички. Правозахисники вже публікують списки затриманих силовиками, а у МВС Білорусі кажуть, що контролюють "несанкціоновані заходи".
За 9 серпня, коли і відбулося фінальне голосування за президента Білорусі, правозахисники організації "Весна" нарахували більше 1500 випадків довільних затримань. Понад 600 осіб отримали адміністративні арешти і штрафи за політично вмотивованими статтями
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Що відомо про затриманих
Організація "Весна" складає списки тих, хто був затриманий, зазначає місце та умови, коли це сталося. Станом на 5 ранку у Мінську відомо вже про 82 затриманих.
За допомогою телеграм-ботів до правозахисників можуть звернутися самі затримані протестувальники чи їхні родичі і повідомити про обставини і утримування.
МВС обіцяє надати інформацію про затриманих вранці
Що каже МВС
Про те, що протестувальників затримували, підтвердили і в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі. Там зазначають: це несанкціоновані зборища, які контролюють правоохоронці.
Підтвердити кількість затриманих станом на північ 10 серпня прессекретарка МВС Ольга Чемоданова не змогла. "Узагальненої інформації наразі немає, кількість буде відома вранці".
До речі МВС Білорусі визнало, що силовики кидали гранати і застосовували спецтехніку
Сутички стихли
Найгостріший момент зіткнення відбувся близько півночі і тривав до другої ночі. Перші сутички мітингувальників відбулися біля стели "Місто-Герой" і перенеслися на вулицю Машерова. Там силовики застосували весь арсенал зброї: електрошокери, водомети, світлошумові гранати і гумові кулі.
У мережі одразу ж з'явилися фото закривавлених протестантів. Повідомляється і про загиблих.
Вулиці Мінська, де відбулися, як зазначили в МВС "несанкціоновані заходи", залила кров. Протестувальники у соцмережах зазначають: від неї Лукашенку вже не відмитися.
Відтак по трохи протестувальники стали покидати вулиці Мінська і розходитися. Однак у соцмережах вже публікують заклики збиратися з новими силами вранці. Активісти закликають до загального страйку і супротиву: як у Мінську, так і по всій країні.
Криваві сутички у Мінську / Фото NEXTA, "Радіо Свободи"
Протести у Білорусі: головне
- 9 серпня відбулися вибори президента Білорусі, у яких за даними екзитполів з великим відривом переміг чинний президент Олександр Лукашенко, а його головна опонентка Світлана Тихановська набрала лише 6,8%.
- Після оголошення результатів виборів за даними національного екзитполу тисячі білорусів вийшли на вулиці міст на протест із твердженням про масову фальсифікацію.
- Одразу після того, як закрилися виборчі дільниці в Білорусі силовики почали затримувати людей.
- Протягом попередніх двох діб до виборів у Мінськ прибувала важка техніка і водомети, стягувалися війська.
- У Мінську сталися масштабні сутички із ОМОНом, ті задіяли рушниці із гумовими кулями, водомети.
- Автомобіль ОМОНу у столиці Білорусі в'їхав у натовп протестувальників, внаслідок чого постраждав чоловік.
- На момент сутичок у Білорусі не працювали сайти офіційних відомст, додатки для виклику таксі, були масштабні перебої з інтернетом.