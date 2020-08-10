Білоруси будують барикади в Мінську: ОМОН пішов на штурм – фото, відео
Протестувальники в Мінську почали споруджувати барикади зі сміттєвих баків. Силовики вирішили не затягувати зі штурмом і кинулись розганяти людей.
Про те, що учасники протесту почали будувати барикади зі сміттєвих баків також повідомляє телеграм канал NEXTA.
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Що відомо про штурм барикад в Мінську
- В бік протестувальників рушила колона спецтехніки, включили водомети, використовуються світлошумові гранати.
- Правоохоронці відтісняють людей від мінської стели.
- Наразі там перебуває близько двох тисяч людей, але їх стає все більше.
Дивіться відео, як ОМОН йде на штурм барикад у Мінську:
Протести у Білорусі: головне
- 9 серпня відбулися вибори президента Білорусі, у яких за даними екзитполів з великим відривом переміг чинний президент Олександр Лукашенко, а його головна опонентка Світлана Тихановська набрала лише 6,8%.
- Після оголошення результатів виборів за даними національного екзитполу тисячі білорусів вийшли на вулиці міст на протест із твердженням про масову фальсифікацію. Одразу після того, як закрилися виборчі дільниці в Білорусі силовики почали затримувати людей.
- Протягом попередніх двох діб до виборів у Мінськ прибувала важка техніка і водомети, стягувалися війська. У Мінську сталися масштабні сутички із ОМОНом, ті задіяли рушниці із гумовими кулями, водометами.
- Автомобіль ОМОНу у столиці Білорусі в'їхав у натовп протестувальників, внаслідок чого є багато постраждалих.
- У деяких провінційних містах ОМОН став на бік протестувальників і опустив щити. Таку ситуацію спостерегли у містах Ліда і Пінськ.