Около трех ночи протестующие стали покидать улицы Минска, где произошли кровавые столкновения. Правозащитники уже публикуют списки задержанных силовиками, а в МВД Беларуси говорят, что контролируют "несанкционированные мероприятия".

За 9 августа, когда и произошло финальное голосование за президента Беларуси, правозащитники организации "Весна" насчитали более 1500 случаев произвольных задержаний. Более 600 человек получили административные аресты и штрафы по политически мотивированным статьями

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Что известно о задержанных

Организация "Весна" составляет списки тех, кто был задержан, отмечает место и условия, когда это произошло. По состоянию на 5 утра в Минске известно уже о 82 задержанных.

С помощью телеграмм-ботов к правозащитникам могут обратиться сами задержанные протестующие или их родственники и сообщить об обстоятельствах и содержании.



МВД обещает предоставить информацию о задержанных утром

Что говорит МВД

О том, что протестующих задерживали, подтвердили и в Министерстве внутренних дел Беларуси. Там отмечают: это несанкционированные сборища, которые контролируют правоохранители.

Подтвердить количество задержанных по состоянию на полночь 10 августа прес-секретарь МВД Ольга Чемоданова не смогла. "Обобщенной информации пока нет, количество будет известна утром".

Кстати МВД Беларуси признало, что силовики бросали гранаты и применяли спецтехнику

Столкновения стихли

Острый момент столкновения произошел около полуночи и продолжался до двух ночи. Первые столкновения митингующих произошли у стелы "Город-Герой" и перенеслись на улицу Машерова. Там силовики применили весь арсенал оружия: электрошокеры, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

В сети сразу же появились фото окровавленных протестантов. Сообщается и о погибших.

Улицы Минска, где произошли, как отметили в МВД "несанкционированные мероприятия", залила кровь. Протестующие в соцсетях отмечают от нее Лукашенко уже не отмыться.

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Позней по чуть-чуть протестующие стали покидать улицы Минска и расходиться. Однако в соцсетях уже публикуют призывы собираться с новыми силами утром. Активисты призывают к всеобщей забастовке и сопротивлениям: как в Минске, так и по всей стране.

Кровавые столкновения в Минске / Фото NEXTA, "Радио Свободы"

Отметим: официальные сайты ведомств Беларуси не работают, а прессслужбы не комментируют ситуации о пострадавших и травмированных. Сейчас узнать о пострадавших в столкновениях и их состояние можно от очевидцев событий в соцсетях. Эта информация постоянно обновляется.



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