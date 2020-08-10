Столкновения в Беларуси стихли: Минск в крови, а задержанных сотни
Около трех ночи протестующие стали покидать улицы Минска, где произошли кровавые столкновения. Правозащитники уже публикуют списки задержанных силовиками, а в МВД Беларуси говорят, что контролируют "несанкционированные мероприятия".
За 9 августа, когда и произошло финальное голосование за президента Беларуси, правозащитники организации "Весна" насчитали более 1500 случаев произвольных задержаний. Более 600 человек получили административные аресты и штрафы по политически мотивированным статьями
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Что известно о задержанных
Организация "Весна" составляет списки тех, кто был задержан, отмечает место и условия, когда это произошло. По состоянию на 5 утра в Минске известно уже о 82 задержанных.
С помощью телеграмм-ботов к правозащитникам могут обратиться сами задержанные протестующие или их родственники и сообщить об обстоятельствах и содержании.
МВД обещает предоставить информацию о задержанных утром
Что говорит МВД
О том, что протестующих задерживали, подтвердили и в Министерстве внутренних дел Беларуси. Там отмечают: это несанкционированные сборища, которые контролируют правоохранители.
Подтвердить количество задержанных по состоянию на полночь 10 августа прес-секретарь МВД Ольга Чемоданова не смогла. "Обобщенной информации пока нет, количество будет известна утром".
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Столкновения стихли
Острый момент столкновения произошел около полуночи и продолжался до двух ночи. Первые столкновения митингующих произошли у стелы "Город-Герой" и перенеслись на улицу Машерова. Там силовики применили весь арсенал оружия: электрошокеры, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.
В сети сразу же появились фото окровавленных протестантов. Сообщается и о погибших.
Улицы Минска, где произошли, как отметили в МВД "несанкционированные мероприятия", залила кровь. Протестующие в соцсетях отмечают от нее Лукашенко уже не отмыться.
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Позней по чуть-чуть протестующие стали покидать улицы Минска и расходиться. Однако в соцсетях уже публикуют призывы собираться с новыми силами утром. Активисты призывают к всеобщей забастовке и сопротивлениям: как в Минске, так и по всей стране.
Кровавые столкновения в Минске / Фото NEXTA, "Радио Свободы"
Протесты в Беларуси: главное
- 9 августа состоялись выборы президента Беларуси, в которых по данным экзит-полов с большим отрывом победил действующий президент Александр Лукашенко, а его главная оппонентка Светлана Тихановська набрала лишь 6,8%.
- После объявления результатов выборов по данным национального экзит-пола тысячи белорусов вышли на улицы городов на протест с утверждением о массовой фальсификации.
- Сразу после того, как закрылись избирательные участки в Беларуси силовики начали задерживать людей.
- В течение предыдущих двух дней до выборов в Минск прибывала тяжелая техника и водометы, стягивались войска.
- В Минске произошли масштабные столкновения с ОМОНом, те задействовали ружья с резиновыми пулями, водометы.
- Автомобиль ОМОНа в столице Беларуси въехал в толпу протестующих, в результате чего пострадал человек.
- На момент столкновений в Беларуси не работали сайты официальных отомстить, приложения для вызова такси, были масштабные перебои с интернетом.