Кровавые протесты в Беларуси: ОМОН зверски избил пару, которая отдыхала в одном из дворов
В Минске сотрудники ОМОНа жестоко избили молодую пару в одном из дворов. Известно, что парень с девушкой просто сидели на лавочке и отдыхали.
Силовики били пару дубинками и заставляли лечь на землю. Видео инцидента сняли очевидцы, сообщает телеграмм-канал NEXTA.
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На видео видно, как более десяти сотрудников ОМОНа подбежали к парню и девушке, которые просто сидели на лавочке, и жестко их избили. Когда парень пытался встать, его снова бросали на землю и били дубинками.
Известно, что после того, как силовикам удалось разбить большие группы людей, некоторые митингующие бежали в парки и во дворы домов, чтобы спрятаться от арестов. Именно там на них открыли охоту правоохранители. Кого находили нещадно били и забирали на автозаках.
Важно Столкновения в Беларуси стихли: Минск в крови, а задержанных сотни
Пока точного количества задержанных не сообщают, однако местное МВД сообщает, что контролирует ситуацию. Кроме того в центре Минска разместили военных.
Протесты в Беларуси: главное
- ЦИК объявила первые результаты президентских выборов в Беларуси. Согласно им, победу с огромным отрывом одержал Александр Лукашенко. А его главная оппонентка Светлана Тихановская набрала лишь 6,8%.
- Белорусы заявили, что выборы были сфальсифицированными и вышли на улицы городов на протест. Сразу после того, как закрылись избирательные участки в Беларуси силовики начали задерживать людей.
- В течение предыдущих двух суток до выборов в Минск прибывала тяжелая техника и водометы, стягивались войска.
- В Минске произошли масштабные столкновения с ОМОНом, те привлекли оружие с резиновыми пулями, водометы.
- Автомобиль ОМОНа в столице Беларуси въехал в толпу протестующих, в результате чего пострадал мужчина.
- Только около трех ночи протестующие стали покидать улицы Минска, где произошли кровавые столкновения. Правозащитники уже публикуют списки задержанных силовиками,