В Минске сотрудники ОМОНа жестоко избили молодую пару в одном из дворов. Известно, что парень с девушкой просто сидели на лавочке и отдыхали.

Силовики били пару дубинками и заставляли лечь на землю. Видео инцидента сняли очевидцы, сообщает телеграмм-канал NEXTA.

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На видео видно, как более десяти сотрудников ОМОНа подбежали к парню и девушке, которые просто сидели на лавочке, и жестко их избили. Когда парень пытался встать, его снова бросали на землю и били дубинками.

Известно, что после того, как силовикам удалось разбить большие группы людей, некоторые митингующие бежали в парки и во дворы домов, чтобы спрятаться от арестов. Именно там на них открыли охоту правоохранители. Кого находили нещадно били и забирали на автозаках.

Сотрудники ОМОНа подбежали к парню и девушке, которые просто сидели на лавочке, и жестко их избили, передает NEXTA pic.twitter.com/EgkxcuhDO3 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 9, 2020

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Пока точного количества задержанных не сообщают, однако местное МВД сообщает, что контролирует ситуацию. Кроме того в центре Минска разместили военных.

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