Следственный комитет Беларуси открыл уголовные дела против активистов и митингующих. Производства касаются массовых протестов в Беларуси, которые вспыхнули после выборов президента.

В чем обвиняют протестующих

По словам главы следственного комитета Ивана Носкевича, дела были открыты из-за массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей. Об этом сообщает телеграмм-канал "БелТА".

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В общем дела открыли по статье 293 о массовых беспорядках. Санкциями статей предусмотрено лишение свободы до 15 лет.

Они (массовые беспорядки – 24 канал) имели место на территории города Минска и ряда других регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали,

– отметил Носкевич.

По предварительным данным, в результате протестов в Минске и других белорусских городах за минувшие сутки задержали более 160 человек.

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