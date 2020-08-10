В Беларуси открыли уголовные дела за "насилие над правоохранителями"
Следственный комитет Беларуси открыл уголовные дела против активистов и митингующих. Производства касаются массовых протестов в Беларуси, которые вспыхнули после выборов президента.
В чем обвиняют протестующих
По словам главы следственного комитета Ивана Носкевича, дела были открыты из-за массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей. Об этом сообщает телеграмм-канал "БелТА".
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В общем дела открыли по статье 293 о массовых беспорядках. Санкциями статей предусмотрено лишение свободы до 15 лет.
Они (массовые беспорядки – 24 канал) имели место на территории города Минска и ряда других регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали,
– отметил Носкевич.
По предварительным данным, в результате протестов в Минске и других белорусских городах за минувшие сутки задержали более 160 человек.
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Протесты в Беларуси: главное
- ЦИК объявила первые результаты президентских выборов в Беларуси. Согласно им, победу с огромным отрывом одержал Александр Лукашенко. А его главная оппонентка Светлана Тихановская набрала лишь 6,8%.
- Белорусы заявили, что выборы были сфальсифицированными и вышли на улицы городов на протест. Сразу после того, как закрылись избирательные участки в Беларуси силовики начали задерживать людей.
- В течение предыдущих двух суток до выборов в Минск прибывала тяжелая техника и водометы, стягивались войска.
- В Минске произошли масштабные столкновения с ОМОНом, те привлекли оружие с резиновыми пулями, водометы.
- Автомобиль ОМОНа в столице Беларуси въехал в толпу протестующих, в результате чего пострадал мужчина.
- Только около трех ночи протестующие стали покидать улицы Минска, где произошли кровавые столкновения. Правозащитники уже публикуют списки задержанных силовиками,