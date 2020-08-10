Президент України відреагував на криваві протести у Білорусі, що розпочалися після оголошення результатів президентських виборів. Володимир Зеленський зазначив, що білоруси переживають непрості часи, а також закликав наших сусідів до максимальної толерантності, терпимості та відмови від вуличного насильства.

Відповідне звернення президент опублікував на своєму телеграм-каналі.

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Головні тези зі звернення Зеленського

Володимир Зеленський зауважив, що зараз білоруси намагаються визначити вектор свого подальшого розвитку. А це, як відомо, дуже непросто.

Далеко не всі в країні згодні з оголошеними попередніми результатами виборів. А, як відомо, будь-яка легітимність виникає виключно із суспільної довіри. Сумніви ж у таких масштабах – це пряма дорога до насильства, до конфлікту, до суспільного протесту, що наростає,

– підкреслив Зеленський.

Водночас український президент закликах наших сусідів "до максимальної толерантності, терпимості та відмови від вуличного насильства". На думку Зеленського, масові протести у Білорусі здатен розв'язати "максимально відкритий, нехай і складний, діалог".

Президент України заявив, що в іншому разі ескалація насильства наростатиме. Він резюмував, що у діалозі мають бути зацікавлені обидві сторони – і уряд, і суспільство, що протестує.

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Зеленський додав, що влада Білорусі повинна забезпечити власному народу його права та свободи у повному обсязі.

Україна і я особисто вкрай зацікавлені в тому, щоб Білорусь була по-справжньому незалежною і демократичною країною з сильною економікою та стабільними суспільними відносинами. Білорусь – наш найближчий сусід, і тому нам зовсім не байдуже, що там відбувається і що буде з нашими друзями далі,

– підсумував український президент.

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