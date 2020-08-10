Зеленський відреагував на протести у Білорусі та закликав відмовитися від насильства
Президент України відреагував на криваві протести у Білорусі, що розпочалися після оголошення результатів президентських виборів. Володимир Зеленський зазначив, що білоруси переживають непрості часи, а також закликав наших сусідів до максимальної толерантності, терпимості та відмови від вуличного насильства.
Відповідне звернення президент опублікував на своєму телеграм-каналі.
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Головні тези зі звернення Зеленського
Володимир Зеленський зауважив, що зараз білоруси намагаються визначити вектор свого подальшого розвитку. А це, як відомо, дуже непросто.
Далеко не всі в країні згодні з оголошеними попередніми результатами виборів. А, як відомо, будь-яка легітимність виникає виключно із суспільної довіри. Сумніви ж у таких масштабах – це пряма дорога до насильства, до конфлікту, до суспільного протесту, що наростає,
– підкреслив Зеленський.
Водночас український президент закликах наших сусідів "до максимальної толерантності, терпимості та відмови від вуличного насильства". На думку Зеленського, масові протести у Білорусі здатен розв'язати "максимально відкритий, нехай і складний, діалог".
Президент України заявив, що в іншому разі ескалація насильства наростатиме. Він резюмував, що у діалозі мають бути зацікавлені обидві сторони – і уряд, і суспільство, що протестує.
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Зеленський додав, що влада Білорусі повинна забезпечити власному народу його права та свободи у повному обсязі.
Україна і я особисто вкрай зацікавлені в тому, щоб Білорусь була по-справжньому незалежною і демократичною країною з сильною економікою та стабільними суспільними відносинами. Білорусь – наш найближчий сусід, і тому нам зовсім не байдуже, що там відбувається і що буде з нашими друзями далі,
– підсумував український президент.
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Вибори у Білорусі: головне
- ЦВК оголосила перші результати президентських виборів у Білорусі. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув Олександр Лукашенко. А його головна опонентка Світлана Тихановська набрала лише 9,9%.
- Самі білоруси та низка європейських країн переконані, що вибори були сфальсифіковані. Саме тому мітингувальники у різних містах Білорусі вийшли на протести.
- Не минулося без сутичок. Силовики ОМОНу кидали гранати і застосовували спецтехніку проти мирних протестувальників. Силовики також обстрілювали людей гумовими кулями і поливають з водометів.
- Світові політики вже засудили силовий розгін протестів в Білорусі. Опозиційна кандидатка на виборах президента Білорусії Світлана Тихановська звернулася до білоруських силовиків та армії. Вона закликала зупинити насильство на вулицях міст, де проходять багатотисячні акції протесту.
- Лише приблизно о третій ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички.