Протесты в Беларуси: заявление народных депутатов Украины о событиях
Народные депутаты Украины выразили поддержку беларусскому народу и призвали власти страны-соседа избирать органы власти в правовой способ. Соответствующее заявление парламентариев обнародовал нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.
Нардепы призвали к демократическим выборам
Нардепы с беспокойством следят за событиями, развивающимися в Беларуси после голосования за главу государства. Заявление от имени украинских парламентариев Кравчук опубликовала в фейсбуке.
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Учитывая близость и родство народов наших стран, считаем необходимым выразить поддержку воли беларусского народа избирать представительские органы власти, включая президента, демократическим правовым способом. Украинский народ заплатил высокую цену за преданность этим принципам,
– говорится в заявлении.
Власть должна дать ответы на вопросы протестующих
Также в заявлении указано, что протесты в Беларуси начались после многочисленных сообщений о фальсификации выборов и о непрозрачной избирательной кампании.
Призываем представителей соответствующих ветвей власти и государственных институтов нашей дружественной страны-соседки как можно быстрее предоставить достоверные и четкие ответы на вопросы протестующих,
– отметили нардепы.
Обращение, говорится в сообщении Кравчук, призывают поддержать всех депутатов демократических фракций Верховной Рады.
Протесты в Беларуси: главное
- ЦИК объявила первые результаты президентских выборов в Беларуси. Согласно им, победу с огромным отрывом одержал Александр Лукашенко – более 80. А его главная оппонентка Светлана Тихановская набрала лишь около 10 %.
- Беларусы заявили, что выборы были сфальсифицированными и вышли на улицы городов на протест. Сразу после того, как закрылись избирательные участки в Беларуси силовики начали задерживать людей.
- В Минске произошли масштабные столкновения с ОМОНом, те привлекли ружья с резиновыми пулями, водометы.
- Только около трех ночи протестующие стали покидать улицы Минска, где произошли кровавые столкновения.
- Правозащитники сообщают об одном погибшем – на него наехал спецтранспорт. В больницах есть тяжело травмированные.