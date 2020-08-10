Народные депутаты Украины выразили поддержку беларусскому народу и призвали власти страны-соседа избирать органы власти в правовой способ. Соответствующее заявление парламентариев обнародовал нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Нардепы призвали к демократическим выборам

Нардепы с беспокойством следят за событиями, развивающимися в Беларуси после голосования за главу государства. Заявление от имени украинских парламентариев Кравчук опубликовала в фейсбуке.

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Учитывая близость и родство народов наших стран, считаем необходимым выразить поддержку воли беларусского народа избирать представительские органы власти, включая президента, демократическим правовым способом. Украинский народ заплатил высокую цену за преданность этим принципам,

– говорится в заявлении.

Власть должна дать ответы на вопросы протестующих

Также в заявлении указано, что протесты в Беларуси начались после многочисленных сообщений о фальсификации выборов и о непрозрачной избирательной кампании.

Призываем представителей соответствующих ветвей власти и государственных институтов нашей дружественной страны-соседки как можно быстрее предоставить достоверные и четкие ответы на вопросы протестующих,

– отметили нардепы.

Обращение, говорится в сообщении Кравчук, призывают поддержать всех депутатов демократических фракций Верховной Рады.

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