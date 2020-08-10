Народні депутати України висловили підтримку білоруському народу і закликали владу країни-сусіда обирати органи влади у правовий спосіб. Відповідну заяву парламентарів оприлюднила нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Нардепи закликали до демократичних виборів

Нардепи з занепокоєнням стежать за подіями, що розвиваються у Білорусі після голосування за главу держави. Заяву від імені українських парламентарів Кравчук опублікувала у фейсбуці.

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З огляду на близькість та спорідненість народів наших країн, вважаємо за необхідне висловити підтримку волі білоруського народу обирати представницькі органи влади, включно з президентом, у демократичний правовий спосіб. Український народ заплатив високу ціну за відданість цим принципам,

– мовиться у заяві.

Влада має дати відповіді на питання протестувальників

Також у заяві зазначено, що протести у Білорусі розпочались після численних повідомлень про фальсифікацію виборів та й про непрозору виборчу кампанію.

Закликаємо представників відповідних гілок влади та державних інституцій нашої дружньої країни-сусідки якнайшвидше надати достовірні та чіткі відповіді на питання протестуючих,

– зазначили нардепи.

Звернення, мовиться у дописі Кравчук, закликають підтримати усіх депутатів демократичних фракцій Верховної Ради.

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