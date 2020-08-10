Протести в Білорусі: заява народних депутатів України про події
Народні депутати України висловили підтримку білоруському народу і закликали владу країни-сусіда обирати органи влади у правовий спосіб. Відповідну заяву парламентарів оприлюднила нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
Нардепи закликали до демократичних виборів
Нардепи з занепокоєнням стежать за подіями, що розвиваються у Білорусі після голосування за главу держави. Заяву від імені українських парламентарів Кравчук опублікувала у фейсбуці.
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З огляду на близькість та спорідненість народів наших країн, вважаємо за необхідне висловити підтримку волі білоруського народу обирати представницькі органи влади, включно з президентом, у демократичний правовий спосіб. Український народ заплатив високу ціну за відданість цим принципам,
– мовиться у заяві.
Влада має дати відповіді на питання протестувальників
Також у заяві зазначено, що протести у Білорусі розпочались після численних повідомлень про фальсифікацію виборів та й про непрозору виборчу кампанію.
Закликаємо представників відповідних гілок влади та державних інституцій нашої дружньої країни-сусідки якнайшвидше надати достовірні та чіткі відповіді на питання протестуючих,
– зазначили нардепи.
Звернення, мовиться у дописі Кравчук, закликають підтримати усіх депутатів демократичних фракцій Верховної Ради.
Протести у Білорусі: головне
- ЦВК оголосила перші результати президентських виборів у Білорусі. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув Олександр Лукашенко – понад 80. А його головна опонентка Світлана Тихановська набрала лише близько 10 %.
- Білоруси заявили, що вибори були сфальсифікованими й вийшли на вулиці міст на протест. Одразу після того, як закрилися виборчі дільниці в Білорусі силовики почали затримувати людей.
- У Мінську сталися масштабні сутички з ОМОНом, ті залучили рушниці із гумовими кулями, водомети.
- Лише близько третьої ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички.
- Правозахисники повідомляють про одного загиблого – на нього наїхав спецтранспорт. У лікарнях є важко травмовані.