Президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав засідання Ради безпеки, на якому через відеозв'язок були присутні представники регіонів. Глава держави подякував робітникам заводів, які продовжують працювати, та розповів про успіхи у зборі урожаю. Також Лукашенко не забув нагадати, що владі є на кого опиратись і що вона непохитна.

Лукашенко пообіцяв розібратись з мітингувальниками

Про те, як важко зараз громадянам Білорусі, які продовжують працювати всупереч протестам, Лукашенко розповів учасникам засідання. Про це інформує БЕЛТА.

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Погрози і атаки на робочих заводів і фабрик, керівників підприємств. Їх перед і після робочого дня пропускають на прохідній через коридор агресивної юрби. Як гестапо. Ви, робочі, господарі на цьому заводі, а з цими учасниками мітингу, які вас зустрічають на прохідній, ми розберемося,

– пообіцяв Лукашенко.

Ті, хто шашки точить, отримають відсіч, – Лукашенко

Традиційно глава держави закинув організацію протестів "силам із Заходу". Своїм опонентам Лукашенко пообіцяв жорстку відповідь.

"Ті, хто сьогодні, особливо за кордоном (це вже явно видно), шашки точить, отримає серйозну відсіч. Це не голослівно. Уже в Гродно вивішують польські прапори. Це неприпустимо. І подібні речі будуть зупинені кардинальним чином", – пригрозив Лукашенко.

Влада начебто має підтримку

Президент Білорусі переконував, що наразі влада має серйозну підтримку, адже має на кого опертись.

Люди заявляли свою позицію. Хочу ще раз підкреслити: якщо хтось думає, що тут влада похилилася і захиталася, помиляєтеся. І хочу сказати, що владі є на кого опертися. Тому ми не злякаємось,

– наголосив президент.

Страйки – страйками, а збір урожаю за графіком. Отож на засіданні Радбезу Лукашенко встиг розповісти про збір зернових. Президент похвалився, залишилось виконати усього 10% робіт.

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