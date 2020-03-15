Білорусь і РФ призупинили залізничне сполучення з Україною: список скасованих потягів

Росія і Білорусь призупиняють залізничне сполучення з Україною та Молдовою з 17 березня через поширення коронавірусу. Призупиняється курсування міжнародних пасажирських потягів, причіпних і безпересадочних вагонів.

У пресслужбі РЖД пояснили, що рішення ухвалено до прийняття нових вказівок. Водночас у пресцентрі Білоруської залізниці наголосили, що у зв'язку з пандемією коронавірусу, Україна ухвалила рішення про закриття міжнародного залізничного сполучення.

Актуально Україна тимчасово зупиняє залізничне сполучення з Польщею

Тимчасово скасовується курсування наступних потягів:

№65 / 66 Москва – Кишинів (АТ "ФПК"),

№5 / 6 Москва – Київ (Українська залізниця),

№23 / 24 Москва – Одеса,

№ 61/62 Москва – Миколаїв, включно з вагонами Херсон – Москва,

№73 / 74 Москва – Львів, включно з причіпними вагонами Хмельницький – Москва,

№ 95/96 Москва – Кривий Ріг, включно з вагонами Полтава – Москва,

Дніпро – Москва, №53 / 54 Санкт-Петербург – Київ, включно з безпересадочними вагонами Харків – Санкт-Петербург,

№47 / 48 Москва – Кишинів (Молдовська залізниця),

№341 / 342 Москва - Кишинів,

№361 / 362 Санкт-Петербург – Кишинів,

№369 / 370 Баку – Київ (Азербайджанська залізниця).

№32 / 31 Київ – Рига, включно з причіпним вагоном Мінськ – Рига;

№53 / 54 Київ / Харків – Санкт-Петербург;

№86 / 85 Мінськ – Київ;

№ 94/93 Мінськ – Одеса;

№100 / 99 Мінськ – Запоріжжя, включно з безпересадочними вагонами Мінськ –Кишинів;

№361 / 362 Кишинів – Санкт-Петербург, включно з безпересадочними вагонами Гродно –Санкт-Петербург;

№371 / 372 Могильов – Львів, включно з причіпними вагонами Барановичі – Львів і Мінськ – Могильов;

№856 / 855 Гомель – Сновськ;

№6390 / 6389 Сарни – Горинь – Здолбунів;

№6309 / 6310 і №6315 / 6316 Ковель – Хотислав;

№31 / 32 Київ Рига відправленням з Києва з 16.03.2020, відправленням з Риги з 17.03.2020, а також причіпний вагон Мінськ – Рига, відправленням з Мінська і Риги 17.03.2020;

№54 / 53 Київ / Харків – Санкт-Петербург відправленням з Києва та Харкова з 15.03.2020, відправленням з Санкт-Петербурга з 16.03.2020;

№86 / 85 Мінськ – Київ відправленням з Мінська з 15.03.2020, відправленням з Києва з 16.03.2020;

№94 / 93 Мінськ – Одеса відправленням з Мінська з 17.03.2020, відправленням з Одеси з 18.03.2020;

№100 / 99 Мінськ – Запоріжжя відправленням з Мінська з 16.03.2020, відправленням із Запоріжжя з 18.03.2020;

№856 / 855 Гомель – Сновськ – Гомель відправленням з Гомеля і Сновська з 21.03.2020; безпересадочні вагони Кишинів – Мінськ, що курсують у складі поїздів №361 / 99 відправленням з Кишинева з 15.03.2020;

прикордонний потяг №6390 / 6389 Сарни – Горинь – Здолбунів відправленням від станцій Сарни та Горинь з 16.03.2020;

прикордонний потяг №6309 / 6310 Ковель – Хотислав відправленням від станцій Ковель та Хотислав з 16.03.2020;

прикордонний потяг №6315 / 6316 Ковель – Хотислав відправленням від станцій Ковель з 16.03.2020 і Хотислав з 17.03.2020.

Також змінюється маршрут руху прикордонних поїздів:

№6217 / 6218 Барановичі – Удрицьк-Барановичі,

№6342 / 6341, 6344/6343 Брест – Заболоття – Брест.

Поїзд міжнародних ліній №371 Могилів – Львів відправленням з Могильова 15.03.2020 проїде до станції Горинь і 16.03.2020 відправиться назад по маршруту Горинь-Могилів. Надалі потяг №371 / 372 Могильов – Львів – Могилів скасовується і тимчасово курсувати не буде. Водночас причіпний вагон Барановичі – Львів відправленням з Барановичів з 15.03.2020 і відправленням зі Львова з 16.03.2020 скасовується.

До останньої прикордонної станції скорочується маршрут прикордонних поїздів Брест – Заболоття і Баранович – Удрицьк:

поїзди №6342 / 6341 і №6344 / 6343 Брест-Заболоття з 16.03.2020 курсуватимуть в повідомленні Брест – Хотислав;

поїзд №6217 / 6218 Барановичі – Удрицьк з 16.03.2020 курсуватиме в повідомленні Барановичі-Горинь.

Про відновлення руху поїздів і безпересадочних вагонів буде оголошено додатково.

Детальнішу інформацію про розклад руху поїздів можна отримати на сайті www.rw.by, а також у залізничних касах і по телефону Контакт-центру Білоруської залізниці 105.

Що відомо про закриття кордонів Україною для іноземців? Рада національної безпеки України вирішила закрити КПП на два тижні для іноземців. До таких радикальних заходів вдалися через коронавірус. Триватиме заборона перетину кордонів два тижні і почне діяти з початку доби 16 березня.



Однак усі громадяни України, які зараз перебувають за кордноном, зможуть повернутися в Україну. Але, якщо прибуватимуть з тих країн, де вирує коронавірус, їх відправлятимуть на обсервацію.

Важливо! З 17 березня в Україні також повністю обмежать авіасполучення. Українцям доведеться повертатися додому за допомогою наземного та морського сполучення.

Крім того, в Україну продовжать впускати цілу низку категорій громадян:

Іноземців, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання в Україні;

Представників міжнародних організацій;

Дипломатів, акредитованих в Україні;

Тих, хто матимуть спеціальні дозволи від МЗС, отримані за особливих обставин;

Громадян України;

Дітей або інших членів сімей громадян України.

Однак усіх тих, хто приїжджатиме, безвинятково перевірятимуть на в'їзді. Якщо у них будуть симптоми хвороби, їх направлятимуть на обстеження та тести.



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