Беларусь и РФ приостановили железнодорожное сообщение с Украиной: список отмененных поездов

Россия и Беларусь приостанавливают железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой с 17 марта из-за распространения коронавируса. Приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов.

В пресс-службе РЖД объяснили, что решение принято до принятия новых указаний. В то же время в пресс-центре Белорусской железной дороги отметили, что в связи с пандемией коронавируса, Украина приняла решение о закрытии международного железнодорожного сообщения.

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Временно отменяется курсирование следующих поездов:

№65/66 Москва – Кишинев (АО "ФПК"),

№5/6 Москва – Киев (Украинская железная дорога),

№23/24 Москва – Одесса,

№ 61/62 Москва – Николаев, включая вагоны Херсон – Москва,

№73/74 Москва – Львов, включая прицепные вагоны Хмельницкий – Москва,

№ 95/96 Москва – Кривой Рог, включая вагоны Полтава – Москва,

Днепр – Москва,

№53/54 Санкт-Петербург – Киев, включительно с беспересадочными вагонами Харьков – Санкт-Петербург,

№47/48 Москва – Кишинев (Молдавская железная дорога),

№341/342 Москва – Кишинев,

№361/362 Санкт-Петербург – Кишинев,

№369/370 Баку – Киев (Азербайджанская железная дорога).

№32/31 Киев – Рига, включая прицепной вагон Минск – Рига;

№53/54 Киев/Харьков – Санкт-Петербург;

№86/85 Минск – Киев;

№ 94/93 Минск – Одесса;

№100/99 Минск – Запорожье, включительно с беспересадочными вагонами Минск – Кишинев;

№361/362 Кишинев – Санкт-Петербург, включая беспересадочные вагоны Гродно – Санкт-Петербург;

№371/372 Могилев – Львов, включая прицепные вагоны Барановичи – Львов и Минск – Могилев;

№856/855 Гомель – Сновск;

№6390/6389 Сарны – Горынь – Здолбунов;

№6309/6310 и №6315/6316 Ковель – Хотислав;

№31/32 Киев – Рига отправлением из Киева с 16.03.2020, отправлением из Риги с 17.03.2020, а также прицепной вагон Минск – Рига, отправлением из Минска и Риги 17.03.2020;

№54/53 Киев/Харьков – Санкт-Петербург отправлением из Киева и Харькова с 15.03.2020, отправлением из Санкт-Петербурга с 16.03.2020;

№86/85 Минск – Киев отправлением из Минска с 15.03.2020, отправлением из Киева с 16.03.2020;

№94/93 Минск – Одесса отправлением из Минска с 17.03.2020, отправлением из Одессы с 18.03.2020;

№100/99 Минск – Запорожье отправлением из Минска с 16.03.2020, отправлением из Запорожья с 18.03.2020;

№856/855 Гомель – Сновск – Гомель отправлением из Гомеля и Сновска с 21.03.2020; беспересадочные вагоны Кишинев – Минск, курсирующие в составе поездов №361/99 отправлением из Кишинева с 15.03.2020;

пограничный поезд №6390/6389 Сарны – Горынь – Здолбунов отправлением со станций Сарны и Горынь с 16.03.2020;

пограничный поезд №6309/6310 Ковель – Хотислав отправлением со станций Ковель и Хотислав с 16.03.2020;

пограничный поезд №6315/6316 Ковель – Хотислав отправлением со станций Ковель с 16.03.2020 и Хотислав с 17.03.2020.

Также меняется маршрут движения пограничных поездов:

№6217/6218 Барановичи – Удрицк-Барановичи,

№6342/6341, 6344/6343 Брест – Заболотье – Брест.

Поезд международных линий №371 Могилев – Львов отправлением из Могилева 15.03.2020 проедет до станции Горынь и 16.03.2020 отправится обратно по маршруту Горынь – Могилев. В дальнейшем поезд №371/372 Могилев – Львов – Могилев отменяется и временно курсировать не будет. В то же время прицепной вагон Барановичи – Львов отправлением из Барановичей с 15.03.2020 и отправлением из Львова с 16.03.2020 отменяется.

До последней пограничной станции сокращается маршрут приграничных поездов Брест – Заболотье и Баранович – Удрицк:

поезда №6342/6341 и №6344 / 6343 Брест – Заболотье с 16.03.2020 будут курсировать сообщением Брест – Хотислав;

поезд №6217/6218 Барановичи – Удрицк с 16.03.2020 будет курсировать сообщением Барановичи – Горынь.

О возобновлении движения поездов и беспересадочных вагонов будет объявлено дополнительно.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также в железнодорожных кассах и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105.

Что известно о закрытии границ Украиной для иностранцев? Совет национальной безопасности Украины решил закрыть КПП на две недели для иностранцев. К таким радикальным мерам прибегли из-за коронавируса. Продлится запрет пересечения границ две недели и начнет действовать с начала суток 16 марта.



Однако все граждане Украины, которые сейчас находятся заграницей, смогут вернуться в Украину. Но, если будут прибывать из тех стран, где бушует коронавирус, их будут отправлять на обсервацию.

Важно! С 17 марта в Украине также полностью ограничат авиасообщение. Украинцам придется возвращаться домой с помощью наземного и морского сообщения.

Кроме того, в Украину продолжат впускать целый ряд категорий граждан:

Иностранцев, которые имеют разрешение на временное или постоянное проживание в Украине;

Представителей международных организаций;

Дипломатов, аккредитованных в Украине;

Тех, кто будет иметь специальные разрешения от МИД, полученные при особых обстоятельствах;

Граждан Украины;

Детей или других членов семей граждан Украины.

Однако всех тех, кто будет приезжать, без исключения будут проверять на въезде. Если у них будут симптомы болезни, их будут направлять на обследования и тесты.



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