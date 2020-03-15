Беларусь и РФ приостановили железнодорожное сообщение с Украиной: список отмененных поездов
Россия и Беларусь приостанавливают железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой с 17 марта из-за распространения коронавируса. Приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов.
В пресс-службе РЖД объяснили, что решение принято до принятия новых указаний. В то же время в пресс-центре Белорусской железной дороги отметили, что в связи с пандемией коронавируса, Украина приняла решение о закрытии международного железнодорожного сообщения.
Актуально Украина временно останавливает железнодорожное сообщение с Польшей
Временно отменяется курсирование следующих поездов:
- №65/66 Москва – Кишинев (АО "ФПК"),
- №5/6 Москва – Киев (Украинская железная дорога),
- №23/24 Москва – Одесса,
- № 61/62 Москва – Николаев, включая вагоны Херсон – Москва,
- №73/74 Москва – Львов, включая прицепные вагоны Хмельницкий – Москва,
- № 95/96 Москва – Кривой Рог, включая вагоны Полтава – Москва,
- Днепр – Москва,
- №53/54 Санкт-Петербург – Киев, включительно с беспересадочными вагонами Харьков – Санкт-Петербург,
- №47/48 Москва – Кишинев (Молдавская железная дорога),
- №341/342 Москва – Кишинев,
- №361/362 Санкт-Петербург – Кишинев,
- №369/370 Баку – Киев (Азербайджанская железная дорога).
- №32/31 Киев – Рига, включая прицепной вагон Минск – Рига;
- №53/54 Киев/Харьков – Санкт-Петербург;
- №86/85 Минск – Киев;
- № 94/93 Минск – Одесса;
- №100/99 Минск – Запорожье, включительно с беспересадочными вагонами Минск – Кишинев;
- №361/362 Кишинев – Санкт-Петербург, включая беспересадочные вагоны Гродно – Санкт-Петербург;
- №371/372 Могилев – Львов, включая прицепные вагоны Барановичи – Львов и Минск – Могилев;
- №856/855 Гомель – Сновск;
- №6390/6389 Сарны – Горынь – Здолбунов;
- №6309/6310 и №6315/6316 Ковель – Хотислав;
- №31/32 Киев – Рига отправлением из Киева с 16.03.2020, отправлением из Риги с 17.03.2020, а также прицепной вагон Минск – Рига, отправлением из Минска и Риги 17.03.2020;
- №54/53 Киев/Харьков – Санкт-Петербург отправлением из Киева и Харькова с 15.03.2020, отправлением из Санкт-Петербурга с 16.03.2020;
- №86/85 Минск – Киев отправлением из Минска с 15.03.2020, отправлением из Киева с 16.03.2020;
- №94/93 Минск – Одесса отправлением из Минска с 17.03.2020, отправлением из Одессы с 18.03.2020;
- №100/99 Минск – Запорожье отправлением из Минска с 16.03.2020, отправлением из Запорожья с 18.03.2020;
- №856/855 Гомель – Сновск – Гомель отправлением из Гомеля и Сновска с 21.03.2020; беспересадочные вагоны Кишинев – Минск, курсирующие в составе поездов №361/99 отправлением из Кишинева с 15.03.2020;
- пограничный поезд №6390/6389 Сарны – Горынь – Здолбунов отправлением со станций Сарны и Горынь с 16.03.2020;
- пограничный поезд №6309/6310 Ковель – Хотислав отправлением со станций Ковель и Хотислав с 16.03.2020;
- пограничный поезд №6315/6316 Ковель – Хотислав отправлением со станций Ковель с 16.03.2020 и Хотислав с 17.03.2020.
Также меняется маршрут движения пограничных поездов:
- №6217/6218 Барановичи – Удрицк-Барановичи,
- №6342/6341, 6344/6343 Брест – Заболотье – Брест.
Поезд международных линий №371 Могилев – Львов отправлением из Могилева 15.03.2020 проедет до станции Горынь и 16.03.2020 отправится обратно по маршруту Горынь – Могилев. В дальнейшем поезд №371/372 Могилев – Львов – Могилев отменяется и временно курсировать не будет. В то же время прицепной вагон Барановичи – Львов отправлением из Барановичей с 15.03.2020 и отправлением из Львова с 16.03.2020 отменяется.
До последней пограничной станции сокращается маршрут приграничных поездов Брест – Заболотье и Баранович – Удрицк:
- поезда №6342/6341 и №6344 / 6343 Брест – Заболотье с 16.03.2020 будут курсировать сообщением Брест – Хотислав;
- поезд №6217/6218 Барановичи – Удрицк с 16.03.2020 будет курсировать сообщением Барановичи – Горынь.
О возобновлении движения поездов и беспересадочных вагонов будет объявлено дополнительно.
Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также в железнодорожных кассах и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105.
Что известно о закрытии границ Украиной для иностранцев? Совет национальной безопасности Украины решил закрыть КПП на две недели для иностранцев. К таким радикальным мерам прибегли из-за коронавируса. Продлится запрет пересечения границ две недели и начнет действовать с начала суток 16 марта.
Однако все граждане Украины, которые сейчас находятся заграницей, смогут вернуться в Украину. Но, если будут прибывать из тех стран, где бушует коронавирус, их будут отправлять на обсервацию.
Важно! С 17 марта в Украине также полностью ограничат авиасообщение. Украинцам придется возвращаться домой с помощью наземного и морского сообщения.
Кроме того, в Украину продолжат впускать целый ряд категорий граждан:
- Иностранцев, которые имеют разрешение на временное или постоянное проживание в Украине;
- Представителей международных организаций;
- Дипломатов, аккредитованных в Украине;
- Тех, кто будет иметь специальные разрешения от МИД, полученные при особых обстоятельствах;
- Граждан Украины;
- Детей или других членов семей граждан Украины.
- Однако всех тех, кто будет приезжать, без исключения будут проверять на въезде. Если у них будут симптомы болезни, их будут направлять на обследования и тесты.