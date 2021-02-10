Група держав Євросоюзу з представниками дипломатії та делегація блоку в Мінську будуть рекомендувати декілька шляхів протидії режиму Олександра Лукашенка. Серед сценаріїв – розширення санкцій та розрив дипломатичних відносин.

Документ "Доповідь керівників місій ЄС: огляд обмежувальних заходів ЄС проти Білорусі в лютому 2021 року" повинні обговорити найближчими тижнями у Брюсселі.

До теми Після 10 місяців перерви Білорусь відновлює залізничне сполучення з Росією: причина

Сценарії відносин ЄС та Білорусі

Відповідний документ передбачає 4 різні шляхи, якими може піти Брюссель щодо відносин з Білоруссю.

► Перший шлях передбачає очікування, він полягає у продовженні такого підходу з поступовим запровадженням санкцій.

► Другий варіант – "мовчазна" дипломатія. У цьому випадку мовитиметься про місію високого рівня в Мінськ, запрошення на нейтральну територію та підтримку пропозиції про посередництво.

Водночас відповідний шлях передбачатиме згоду на розмову з режимом та вступ у своєрідний діалог в ОБСЄ, а також – вступ у переговори з Росією та США щодо посилення зовнішнього тиску.

►Третій шлях – зниження рівня дипломатичних відносин та більшу кількість санкцій щодо фізичних і юридичних осіб. Також мовитиметься про "підтримку порушень справ за національним законодавством в ЄС проти винуватців тортур та нелюдського поводження".

► Четвертим і найсуворішим варіантом є майже повне заморожування відносин. Це означатиме розрив дипломатичних відносин, зокрема:

виведення послів держав-членів ЄС;

режим повних санкцій, що вражає різні промислові галузі;

заборону на продаж єврооблігацій;

мораторій на участь Білорусі у структурах "Східного партнерства";

офіційне визнання уряду в еміграції.

Відновлення діалогу з ЄС

Водночас у документі зазначили низку речей, які білоруська влада повинна зробити, щоб відновити так званий змістовний діалог з ЄС – припинення "будь-яких репресій та зловживань правами людини"

Європейський Союз також вимагає від Білорусі звільнення політичних в'язнів та забезпечення вільних і чесних виборів під спостереженням ОБСЄ.

Також керівники місій пропонували Брюсселю розглянути питання про розширення сфери санкцій у випадку, якщо ключові вимоги ЄС не виконають.

Зверніть увагу! Євросоюз назвав президентські вибори в Білорусі 9 серпня "ні вільними, ні чесними" і заявив, що Олександр Лукашенко "не має демократичної легітимності".

Санкції ЄС щодо Білорусі