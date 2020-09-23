Масштабні протести у Білорусі та засудження міжнародної спільноти не завадили Олександру Лукашенку провести таємну інавгурацію. Як у світі відреагували на вчинок чинного самопроголошеного білоруського президента – читайте у матеріалі 24 каналу.

Реакція країн на таємну інавгурацію Лукашенка

На інавгурації Лукашенка були присутні кілька сотень осіб і її навіть не транслювали по телебаченню – всупереч національному законодавству. У більшості європейських країн дотримуються думки, що ця інавгурація не є законною, як і результати президентських виборів, інформує 24 канал.

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Литва

У Литві інавгурацію Лукашенка назвали фарсом. Саме так охарактеризував подію у твіттері міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс.

Який фарс. Забудьте про вибори. Забудьте про інавгурацію. Колишній президент Білорусі не стаж менш колишнім. Навпаки. Його нелегітимність – це факт з усіма наслідками, які з цього випливають,

– наголосив Лінкявічюс.

Such a farce. Forged elections. Forged inauguration. The former president of #Belarus does not become less former. Quite the contrary. His illegitimacy is a fact with all the consequences that this entails. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 23, 2020

Німеччина

Після інавгурації Берлін не визнає Олександра Лукашенка законним президентом Білорусі. Про це повідомив офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт.

Україна

МЗС України підтвердило попередню позицію Києва: президентські вибори у Білорусі не були чесними та демократичними.



Проте, як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі зі своїм угорським колегою Петером Сійярто, щодо теперішнього статусу Лукашенка ще будуть проводити консультації. Про це повідомляє Укрінформ.

Жодних послів не запрошували. Щоб ви розуміли, що не запросили навіть посла Російської Федерації. Ви знаєте, що позиція України дуже чітка: вибори в Білорусі не були вільними, чесними і прозорими. Стосовно оцінки інавгурації і політичного статусу президента Лукашенка ми ще будемо проводити додаткові наради,

– зазначив Кулеба.

Словаччина

У Словаччині підтримують позицію інших європейських держав та не визнають легітимності Лукашенка. Про це повідомив глава словацького МЗС Іван Корчок у твіттері.

Лукашенко відповідальний за президентські вибори в Білорусі, які не були ні вільними, ні справедливими. Словаччина підтримує громадян Білорусі,

– написав Корчок.

Alexander #Lukashenko, inaugurated today, has no legitimacy to lead his country. He is responsible for presidential elections in #Belarus which were neither free nor fair. Slovakia stands with citizens of Belarus. — Ivan Korcok (@IvanKorcok) September 23, 2020

Росія

У Кремлі таємну інавгурацію Лукашенка назвали внутрішньою справою Білорусі. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков навіть не захотів коментувати подію, зазначивши, що білоруська влада вчинила так, як вважала за необхідне.

Зверніть увагу! Країни Євросоюзу не визнали законними результати президентських виборів у Білорусі. ЄС підготував санкційний список проти 40 білоруських чиновників. Проте наразі санкції не вступили в дію через позицію Кіпру.

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Що відомо про інавгурацію Лукашенка

23 вересня біля Палацу Незалежності у Мінську, що є резиденцією Лукашенка, почали збиратися силовики та чиновники.

До будівлі стягнули військову техніку, а рух для особистого транспорту перекрили.

На церемонію інавгурації запросили кілька сотень людей. У їх числі вищі посадові особи, депутати Палати представників і члени Ради Республіки, керівники державних органів і організацій, місцевих виконавчих і розпорядчих органів, республіканських засобів масової інформації, діячі науки, культури та спорту.

У їх числі вищі посадові особи, депутати Палати представників і члени Ради Республіки, керівники державних органів і організацій, місцевих виконавчих і розпорядчих органів, республіканських засобів масової інформації, діячі науки, культури та спорту. Олександр Лукашенко виголосив присягу білоруською мовою. Потім він підписав акт про прийняття присяги, після чого голова ЦВК Лідія Єрмошина вручила Лукашенку посвідчення Президента Республіки Білорусь.

Інавгурацію не транслювали по телебаченню, у цей час державні телеканали демонстрували серіали.

Дивіться відео про таємну інавгурацію Олександра Лукашенка:

