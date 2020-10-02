Санкції будуть, але не для Лукашенка: Євросоюз досяг згоди щодо Білорусі
Під час спеціального засідання Європейської Ради країни Євросоюзу дійшли політичної згоди щодо застосування санкцій внаслідок подій у Білорусі. Невдовзі їх затвердять за письмовою процедурою. Що цікаво, Лукашенка у санкційному списку немає.
Про досягнення згоди щодо санкцій проти Білорусі під час пресконференції проти ночі 2 жовтня повідомив президент Євроради Шарль Мішель, пише Укрінформ.
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За підсумками першого дня роботи саміту країни ЄС домовитися про таке:
- Після виборів у Білорусі країни ЄС погодилися напрацювати спільний підхід та об’єднану позицію щодо ситуації.
- У підсумку ЄС вирішив запровадити санкції, погоджені ще раніше (досі цій домовленості перешкоджав Кіпр).
Це є дуже важливим та чітким сигналом щодо нашої надійності. Вже завтра за письмовою процедурою ми застосуємо ці санкції,
– заявив Шарль Мішель журналістам.
Санкції будуть адресними – проти 40 заздалегідь визначених людей у Білорусі. Але самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка наразі у цьому санкційному списку немає.
Лукашенка немає у цьому санкційному листі. Та ми, зрозуміло, будемо стежити за ситуацією та розвитком подій. Ми хотіли б посилити діалог з Білоруссю,
– уточнив президент Євроради.
І додав: "Хочу повторити, що ми засуджуємо всі залякування та насильство проти мирних членів опозиції". Позиція ЄС незмінна: народ Білорусі має право визначати власне майбутнє, і, звісно, право на свободу преси та слова.
Нагадаємо, Литва, Латія та Естонія запровадили окремі персональні санкції проти режиму Олександра Лукашенка – щодо білоруських чиновників, відповідальних за репресії та насильство проти мирних демонстрантів.
А також Велика Британія та Канада ввели санкції проти самого Лукашенка, його старшого сина Віктора та ще кількох білоруських чиновників, причетних до порушень прав людей.