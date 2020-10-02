Під час спеціального засідання Європейської Ради країни Євросоюзу дійшли політичної згоди щодо застосування санкцій внаслідок подій у Білорусі. Невдовзі їх затвердять за письмовою процедурою. Що цікаво, Лукашенка у санкційному списку немає.

Про досягнення згоди щодо санкцій проти Білорусі під час пресконференції проти ночі 2 жовтня повідомив президент Євроради Шарль Мішель, пише Укрінформ.

Читайте також Лукашенко обрав задушливі обійми Путіна, – Кулеба про санкції та стосунки з Україною

За підсумками першого дня роботи саміту країни ЄС домовитися про таке:

Після виборів у Білорусі країни ЄС погодилися напрацювати спільний підхід та об’єднану позицію щодо ситуації.

У підсумку ЄС вирішив запровадити санкції, погоджені ще раніше (досі цій домовленості перешкоджав Кіпр).

Це є дуже важливим та чітким сигналом щодо нашої надійності. Вже завтра за письмовою процедурою ми застосуємо ці санкції,

– заявив Шарль Мішель журналістам.

Санкції будуть адресними – проти 40 заздалегідь визначених людей у Білорусі. Але самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка наразі у цьому санкційному списку немає.

Лукашенка немає у цьому санкційному листі. Та ми, зрозуміло, будемо стежити за ситуацією та розвитком подій. Ми хотіли б посилити діалог з Білоруссю,

– уточнив президент Євроради.

І додав: "Хочу повторити, що ми засуджуємо всі залякування та насильство проти мирних членів опозиції". Позиція ЄС незмінна: народ Білорусі має право визначати власне майбутнє, і, звісно, право на свободу преси та слова.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також прокоментувала згоду щодо санкцій: Вона сказала, що щаслива з цього приводу, і що "не буде безкарності для тих, хто відповідає за придушування демонстрантів та опозиції".