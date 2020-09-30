Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна могла бути посередником для подолання кризи у Білорусі. Однак замість руки дружньої допомоги, яку простягла Україна, Олександр Лукашенко поставив все на задушливі обійми Володимира Путіна.

Попри дії та заяви Лукашенка, Білорусь залишається для України дружньою сусідньою державою. Про це Дмитро Кулеба сказав у коментарі "РБК-Україна".

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Про санкції проти Білорусі

Кулеба зауважив, що Україна вивчить рішення Євросоюзу про санкції проти Білорусі, коли таке рішення ухвалять. Українська сторона ухвалить рішення, виходячи з національних і політичних інтересів.

Коли ЄС вирішить вводити санкції проти Білорусі, ми будемо уважно вивчати це рішення. Поки його немає. Для нас важливі національні інтереси України, політичні та економічні,

– пояснив Кулеба.

Що відомо про санкції

Всі глави МЗС ЄС вважають, що президентські вибори в Білорусі є сфальсифікованими . Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що міністри не визнають їх результатів.

. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що міністри не визнають їх результатів. Однак санкції проти Лукашенка та його оточення досі не запровадили. Річ у тім, що лідери МЗС країн Європейського Союзу вкотре не змогли дійти згоди.

Річ у тім, що лідери МЗС країн Європейського Союзу вкотре не змогли дійти згоди. Адже рішення про запровадження санкцій знову заблокував Кіпр.

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