Олександр Лукашенко заявив, що Україна стала "форпостом політичних провокацій" проти його режиму в Білорусі. При цьому він шкодує, що "Київ приєднався до американських сателітів".

За його словами, зовнішні ворожі сили нібито "протягом десяти років готувалися до нинішнього часу "Ч"". Про це він заявив під час зустрічі з своїми поплічниками, повідомляє провладне агентство "БЕЛТА".

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Лукашенко знову "проїхався" по країнах-сусідах

У своїй заяві він чомусь назвав Україну "нашою", а також з гіркотою визнав, що "Київ став форпостом політичних провокацій". Водночас, за його словами, Польщею, Литвою, Чехією та Україною начебто керують зі США.

Він також зазначив, що Чехія була ресурсним хабом, а Польща стала інкубатором телеграм-каналів і надала притулок опозиції.

Україна, незважаючи на нашу незмінну підтримку, всупереч духу наших взаємин стала форпостом політичних провокацій. Таким чином, ми чітко бачимо суб'єктів цього процесу, їх провідників і поплічників,

– додав Лукашенко.

Попередні заяви Лукашенка щодо ролі України в білоруських протестах

Раніше Лукашенко звинувачував українців в організації та підбурюванні до масових протестів у Білорусі. Його силовики навіть виявляли "міфічних" націоналістів з "Правого сектору" серед демонстрантів.

Схожої позиції дотримуються і в Кремлі. Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ситуацію в Білорусі начебто дестабілізують "200 українських екстремістів".

В українському МЗС зазначили, що російського міністра є "плодом хворобливої фантазії" і не відповідають дійсності.

Відзначимо, що 15 вересня Верховна Рада ухвалила спільну заяву стосовно подій у Білорусі. Її підтримали 228 парламентарів. В ухваленому документі мовиться про те, що Рада не вважає президентські вибори в Білорусі ані вільними, ані чесними.

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