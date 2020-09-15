Верховна Рада ухвалила спільну заяву стосовно подій у Білорусі. Її підтримали 228 парламентарів. В ухваленому документі йдеться про те, що Рада не вважає президентські вибори в Білорусі ані вільними, ані чесними.

Заяву нардепи ухвалили 15 вересня під час засідання, передає 24 канал. У ній йдеться про те, що вибори пройшли в умовах цілковитої відсутності змагальності між кандидатами, без вільних ЗМІ, а також авторитетних спостерігачів від міжнародних організацій, таких як ОБСЄ, Рада Європи.

Дивіться також Якщо держава не вестиме діалог з народом, Білорусь отримає щось на зразок Майдану, – Зеленський

Вибори президента Білорусі пройшли з істотними порушеннями, численними відмовами в реєстрації кандидатів, непрозорим підрахунком голосів виборців. Ми вважаємо неприпустимим залякування опонентів, їх ув’язнення… Усе це дає підстави вважати, що офіційно оприлюднені результати виборів президента Білорусі не відображають реального волевиявлення,

– мовиться у заяві.

Окрім того, парламентарі засудили застосування надмірної сили й жорстокості з боку правоохоронних органів Білорусі. Вони приєдналися до оцінок Європейського Союзу щодо недемократичного характеру виборів та підтримали запровадження санкцій стосовно відповідальних за фальсифікації і застосування насильства проти протестувальників.

"Верховна Рада України вимагає звільнення всіх без винятку затриманих і сподівається, що офіційна влада Білорусі не допустить подальшої ескалації й напруги в білоруському суспільстві, переслідувань як за політичними мотивами своїх опонентів, так і громадян Білорусі, які вийшли на вулиці міст показати свою незгоду", – додали нардепи.



У Раді навіть замайорів біло-червоно-білий прапор Білорусі / Скриншот із відео

Окремо вони пригадали затримання українських громадян в Білорусі під час протестів. Такі дії нардепи теж засудили. Вони додали, що Україна поважає суверенітет Білорусі, підтримує її незалежність та дотримується принципу невтручання у внутрішні справи.

"У цьому зв’язку ми рішуче відкидаємо звинувачення білоруської сторони в причетності до дестабілізації ситуації в Білорусі. Білорусь завжди була й буде для нас братньою державою, з якою ми споріднені історично, культурно й духовно. Ми сподіваємося, що Білорусь подолає цей складний етап без ослаблення суверенітету", – зауважили депутати.

Згадали у заяві і про Росію. Так, нардепи наголосили, що вважають неприпустимим будь-які наміри залучити сили РФ для врегулювання ситуації в Білорусі. Парламентарі вважатимуть такий крок прямою загрозою для загальноєвропейської безпеки та безпеки України.

Закликаємо білоруську владу налагодити рівноправний діалог із білоруським суспільством для пошуку шляхів мирного виходу із кризи. Одним із варіантів могли б бути нові вільні та демократичні вибори за участі незалежних міжнародних спостерігачів від провідних європейських інституцій,

– вважають у Раді.

Зверніть увагу! Наприкінці серпня спікер Ради Дмитро Разумков пояснив, чому нардепи гальмували ухвалення спільної заяви щодо подій у Білорусі. За його словами, парламентарі мали спільно погодити формулювання.

Протести в Білорусі: коротко