Президент України Володимир Зеленський 15 – 16 вересня з офіційним візитом відвідає Австрію. Незадовго до цього глава держави дав інтерв'ю одному з австрійських видань. Зокрема, Зеленський зачепив і тему протестів у Білорусі.

Зеленський поки не бачить символічного лідера у Білорусі

Зеленський наголосив, що однозначно виступає на підтримку білоруського народу. Про це він повідомив Wiener Zeitung.

Читайте також Багато політиків є кращими коміками та акторами, ніж я, – Зеленський

Президент зазначив, що протестувальники у Білорусі поводять себе мирно та без проявів агресії, на відміну від влади країни. Силовики проявляють невиправдану жорстокість.

Якщо держава відмовиться вести діалог з народом, Білорусь може отримати щось на зразок Майдану. Те, чого я поки не бачу – але я не фахівець з Білорусі – це символічний лідер, навколо якого люди можуть зібратися,

– сказав Зеленський.

На думку Зеленського, білоруси самі повинні вирішувати своє майбутнє. У внутрішні справи Білорусі не повинна втручатись жодна інша країна.

Президент про відносини між Києвом та Мінськом

Щодо відносин між офіційним Мінськом та Києвом, які, за свідченням дипломатів, наразі перебувають "на паузі", то Зеленський наголосив, що Україна завжди підтримувала дружні взаємини з білоруським народом.

Поки що через пандемію коронавірусу мінські переговори відбуваються в форматі онлайн. Наразі Києву варто почекати, поки ситуація не стабілізується.

І в будь-якому випадку люди будуть існувати довше, ніж політики на чолі держави,

– додав Зеленський.

Головне про протести в Білорусі:

9 серпня у країні відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко.

Однак дані неофіційних екзит-полів свідчать, що перемогла його головна опонентка: опозиціонерка Світлана Тихановська.

Білоруси не погодилися з результатами виборів. По всій країні спалахнули мирні протести. Мітингувальників ОМОНівці розганяли гумовими кулями та світло-шумовими гранатами.

Опозиція створила Координаційну раду, проте більшість членів її президії або ув'язнені, або змушені були виїхати за кордон

Від 11 серпня у країні триває загальнонаціональний страйк.

У неділю, 13 вересня, в Мінську провели "Марш героїв". Лише протягом одного дня силовики затримали 800 людей.

Дивіться вражаюче відео з білоруських протестів: