Переповнені СІЗО: силовики затримали майже 800 людей під час "Маршу героїв" у Білорусі
13 вересня у Мінську та інших великих містах Білорусі відбувся масштабний і багатотисячний "Марш героїв". Силовики Лукашенка відзвітували, що загалом затримали 774 протестувальників.
Водночас у пресслужбі МВС Білорусі кажуть, що загалом на протести по всій країні вийшло не більше 22 тисяч осіб. Тоді як організатори повідомляли про 100 – 150 тисяч.
До теми Багатотисячний "Марш героїв" і сотні затриманих: протести у Білорусі 13 вересня – фото, відео
Правоохоронці також заявили про напади на міліцейських з боку демонстрантів, але змовчали про жорстокі побиття та затримання учасників протесту.
Що відомо про сутички в Білорусі під час "Маршу героїв".
- 13 вересня протести в Білорусі поновилися з новою силою. Люди влаштували багатотисячну акцію під назвою "Марш героїв" в Мінську. Окрім того, багатотисячні акції відбулися в найбільших містах Білорусі: Гродно, Бресті, Бобруйську.
- Водночас у центрі Мінська протестувальники намагалися звести барикади. А силовики стягнули до столиці військову техніку, автозаки та машини з колючим дротом.
- Ще до запланованого старту акцій силовики та люди в цивільному та балаклавах розпочали затримання по всьому Мінську. У селищі Дрозди, що під Мінськом, силовики нібито застосували світлошумові гранати для розгону протестувальників. При цьому в МВС кажуть, що ця інформація не відповідає дійсності.
- Також силовики застосували водомет у Бресті. Як повідомили правоохоронці, водомет був використаний проти демонстрантів в зв'язку з тим, що була створена загроза безпеки дорожнього руху.
Десятки тисяч людей вийшли на "Марш героїв" у Мінську: відео