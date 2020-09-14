13 вересня у Мінську та інших великих містах Білорусі відбувся масштабний і багатотисячний "Марш героїв". Силовики Лукашенка відзвітували, що загалом затримали 774 протестувальників.

Водночас у пресслужбі МВС Білорусі кажуть, що загалом на протести по всій країні вийшло не більше 22 тисяч осіб. Тоді як організатори повідомляли про 100 – 150 тисяч.

До теми Багатотисячний "Марш героїв" і сотні затриманих: протести у Білорусі 13 вересня – фото, відео

Правоохоронці також заявили про напади на міліцейських з боку демонстрантів, але змовчали про жорстокі побиття та затримання учасників протесту.

Що відомо про сутички в Білорусі під час "Маршу героїв".

13 вересня протести в Білорусі поновилися з новою силою. Люди влаштували багатотисячну акцію під назвою "Марш героїв" в Мінську. Окрім того, багатотисячні акції відбулися в найбільших містах Білорусі: Гродно, Бресті, Бобруйську.

Водночас у центрі Мінська протестувальники намагалися звести барикади. А силовики стягнули до столиці військову техніку, автозаки та машини з колючим дротом.

Ще до запланованого старту акцій силовики та люди в цивільному та балаклавах розпочали затримання по всьому Мінську. У селищі Дрозди, що під Мінськом, силовики нібито застосували світлошумові гранати для розгону протестувальників. При цьому в МВС кажуть, що ця інформація не відповідає дійсності.

Також силовики застосували водомет у Бресті. Як повідомили правоохоронці, водомет був використаний проти демонстрантів в зв'язку з тим, що була створена загроза безпеки дорожнього руху.

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Десятки тисяч людей вийшли на "Марш героїв" у Мінську: відео