Білоруси продовжують протестувати проти несправедливих виборів президента. У Мінську запланували масштабний "Марш героїв". Тим часом, силовики стягнули до столиці військову техніку, автозаки та машини з колючим дротом.

Про те, що відбувається впродовж 36-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

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У Мінськ стягують силовиків

У столиці Білорусі, де 13 вересня проводитимуть масштабну акцію під назвою "Марш героїв", – велика кількість силовиків. Місцеві жителі зняли на відео військову техніку, автозаки та машини з колючим дротом. Ба більше, зафільмували і колону БТРів, яка прямувала до Мінська.

Дивіться відео, як до Мінська їдуть БТР:

Площу біля Стели та площу Незалежності у центрі Мінська уже загородили представники правоохоронних органів.

Дивіться відео з Мінська:

Справи проти "Білоруськалію"

Черговим заарештованим членом страйкового комітету став представник "Білоруськалію" Роман Леончик. Наразі він перебуває у Солігорському управлінні РУВС.

Викладачі підтримали студентів

Викладачі філологічного факультету Білоруського державного університету виступили на підтримку студентів, що є учасниками акцій протестів. На цю тему працівники БДУ записали відеозвернення.

Якщо ми будемо боятись і мовчати, то ми втратимо право заходити в аудиторію до наших студентів. Ми не зможемо дивитись їм в очі. І у нашої країни не буде майбутнього,

– сказали викладачі.

Дивіться відеозвернення викладачів:

Медійна атака з Росії

Телергам-канал NEXTA оприлюднив список російських журналістів, які відповідають за інформаційні атаки на білоруську опозицію. У NEXTA зазначили, що завдання росіян – "замилювати очі росіянам та всьому світу щодо "бульбобандерівців" та єдиного рятівника Білорусі".

Зазначимо, що у Білорусі багато журналістів, зокрема й державних медіа, перейшли на бік протестувальників. Серед них – і ексголова президентського пулу Дмитро Семченко. Він зараз відбуває 15-денний арешт.

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