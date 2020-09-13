Марш героїв, військова техніка та автозаки: що відбувається у Білорусі 13 вересня – фото, відео
Білоруси продовжують протестувати проти несправедливих виборів президента. У Мінську запланували масштабний "Марш героїв". Тим часом, силовики стягнули до столиці військову техніку, автозаки та машини з колючим дротом.
Про те, що відбувається впродовж 36-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.
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У Мінськ стягують силовиків
У столиці Білорусі, де 13 вересня проводитимуть масштабну акцію під назвою "Марш героїв", – велика кількість силовиків. Місцеві жителі зняли на відео військову техніку, автозаки та машини з колючим дротом. Ба більше, зафільмували і колону БТРів, яка прямувала до Мінська.
Дивіться відео, як до Мінська їдуть БТР:
Площу біля Стели та площу Незалежності у центрі Мінська уже загородили представники правоохоронних органів.
Дивіться відео з Мінська:
Справи проти "Білоруськалію"
Черговим заарештованим членом страйкового комітету став представник "Білоруськалію" Роман Леончик. Наразі він перебуває у Солігорському управлінні РУВС.
Викладачі підтримали студентів
Викладачі філологічного факультету Білоруського державного університету виступили на підтримку студентів, що є учасниками акцій протестів. На цю тему працівники БДУ записали відеозвернення.
Якщо ми будемо боятись і мовчати, то ми втратимо право заходити в аудиторію до наших студентів. Ми не зможемо дивитись їм в очі. І у нашої країни не буде майбутнього,
– сказали викладачі.
Дивіться відеозвернення викладачів:
Медійна атака з Росії
Телергам-канал NEXTA оприлюднив список російських журналістів, які відповідають за інформаційні атаки на білоруську опозицію. У NEXTA зазначили, що завдання росіян – "замилювати очі росіянам та всьому світу щодо "бульбобандерівців" та єдиного рятівника Білорусі".
Протести в Білорусі: основне
- 9 серпня у країні відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко. Однак дані неофіційних екзит-полів свідчать, що перемогла його головна опонентка: опозиціонерка Світлана Тихановська.
- Білоруси не погодилися з результатами виборів. По всій країні спалахнули мирні протести. Мітингувальників ОМОНівці розганяли гумовими кулями та світло-шумовими гранатами.
- Від 11 серпня у країні триває загальнонаціональний страйк.