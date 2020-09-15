Напередодні візиту до Австрії Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю місцевим журналістам. Серед іншого українського лідера запитали, як йому минувся перехід від коміка до політика.

Володимир Зеленський дав інтерв'ю Wiener Zeitung, яке опублікували напередодні 15 вересня, коли український президент вперше відвідає Відень та зустрінеться з представниками австрійської влади.

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Володимир Зеленський серед іншого відповів на питання, наскільки важко йому здійснити перехід від сцени та серіалу до посади президента.

Чесно кажучи, коли я вийшов на політичну арену, то помітив, що багато політиків є кращими коміками та акторами, ніж я,

– іронічно зауважив Зеленський.

І додав, що політика в Україні часом подібна до серіалів, але у реальності все набагато складніше. Адже "війна на Сході України відбувається в реальному світі".

У цьому ж інтерв'ю Зеленський говорив про те, як Україна виходить з економічної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.