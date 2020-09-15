Як Україна буде виходити з економічної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу – про це у Володимира Зеленського запитали австрійські журналісти напередодні візиту українського лідера до Відня.

Президент України Володимир Зеленський 15 вересня вперше відвідає Відень, столицю Австрії. З цієї нагоди журналісти видання Wiener Zeitung поговорили з українським лідером.

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У виданні зауважили, що Україна зазнала серйозного удару від коронавірусу – по здоров’ю людей і по економіці, яка суттєво впала. "Тож як Україні слід виходити з цієї кризи?" – запитали у Зеленського.

Політик визнав, що, дійсно, багато українців втратили роботу, а низка експортних та імпортних компаній збанкрутували. Ще на багатьох підприємствах знижують зарплати й відправляють людей у відпустки примусово.

"Але ж коронакриза не лише в Україні, вона зачепила весь світ", – зауважив Зеленський.

Ми не можемо друкувати долари. Але ми розробляємо кредитні програми, щоб допомогти людям у цій кризі – бізнесу, фермерам тощо,

– розповів президент України.

А як приклад навів кредити, які раніше давали під 20 чи 25 відсотків, а зараз дають під 5 – 9 відсотків. У такий спосіб, мовляв, українців вже закредитували на 6 мільярдів гривень.

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