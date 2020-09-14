Президент України підписав Указ "Про Стратегію національної безпеки України". У Стратегії враховані останні зміни ситуації у сфері національної безпеки та оборони. Це пов'язано з кризовими явищами у світовій економіці та появою нових чинників, що впливають на стан міжнародного безпекового середовища.

Документ вводить у дію рішення РНБО від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України" та затверджує відповідну стратегію. Про це повідомила пресслужба президента.

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Вона визначає основні напрями державної політики у сфері національної безпеки, зокрема:

пріоритети національних інтересів України та забезпечення нацбезпеки;

поточні та прогнозовані загрози нацбезпеці та національним інтересам з урахуванням зовнішньополітичних та внутрішніх умов;

основні напрями зовнішньополітичної діяльності держави для забезпечення її національних інтересів і безпеки;

напрями та завдання реформування й розвитку сектору безпеки і оборони;

ресурси, необхідні для її реалізації.

У Стратегії визначено, що Україна прагне миру, який є запорукою розвитку держави, а людина – найвища соціальна цінність. Водночас вона ґрунтується на 3 основних засадах державної політики у сфері національної безпеки:

розвиток оборонних і безпекових спроможностей для унеможливлення збройної агресії проти України

здатність суспільства та держави швидко адаптуватися до змін безпекового середовища й підтримувати стале функціонування, зокрема шляхом мінімізації зовнішніх і внутрішніх уразливостей;

розвиток стратегічних відносин із ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і НАТО та їхніми державами-членами, США, прагматичне співробітництво з іншими державами та міжнародними організаціями на основі національних інтересів України.

Якими є пріоритети національних інтересів

Стратегія нацбезпеки України є основою для розробки документів стратегічного планування, які будуть визначати шляхи та інструменти її реалізації. Пріоритетами національних інтересів є:

відстоювання незалежності й державного суверенітету;

відновлення територіальної цілісності у межах міжнародно визнаного державного кордону України;

суспільний розвиток, насамперед розвиток людського капіталу;

захист прав, свобод і законних інтересів громадян України;

європейська та євроатлантична інтеграція.