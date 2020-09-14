Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України
Президент України підписав Указ "Про Стратегію національної безпеки України". У Стратегії враховані останні зміни ситуації у сфері національної безпеки та оборони. Це пов'язано з кризовими явищами у світовій економіці та появою нових чинників, що впливають на стан міжнародного безпекового середовища.
Документ вводить у дію рішення РНБО від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України" та затверджує відповідну стратегію. Про це повідомила пресслужба президента.
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Вона визначає основні напрями державної політики у сфері національної безпеки, зокрема:
- пріоритети національних інтересів України та забезпечення нацбезпеки;
- поточні та прогнозовані загрози нацбезпеці та національним інтересам з урахуванням зовнішньополітичних та внутрішніх умов;
- основні напрями зовнішньополітичної діяльності держави для забезпечення її національних інтересів і безпеки;
- напрями та завдання реформування й розвитку сектору безпеки і оборони;
- ресурси, необхідні для її реалізації.
У Стратегії визначено, що Україна прагне миру, який є запорукою розвитку держави, а людина – найвища соціальна цінність. Водночас вона ґрунтується на 3 основних засадах державної політики у сфері національної безпеки:
- розвиток оборонних і безпекових спроможностей для унеможливлення збройної агресії проти України
- здатність суспільства та держави швидко адаптуватися до змін безпекового середовища й підтримувати стале функціонування, зокрема шляхом мінімізації зовнішніх і внутрішніх уразливостей;
- розвиток стратегічних відносин із ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і НАТО та їхніми державами-членами, США, прагматичне співробітництво з іншими державами та міжнародними організаціями на основі національних інтересів України.
Якими є пріоритети національних інтересів
Стратегія нацбезпеки України є основою для розробки документів стратегічного планування, які будуть визначати шляхи та інструменти її реалізації. Пріоритетами національних інтересів є:
- відстоювання незалежності й державного суверенітету;
- відновлення територіальної цілісності у межах міжнародно визнаного державного кордону України;
- суспільний розвиток, насамперед розвиток людського капіталу;
- захист прав, свобод і законних інтересів громадян України;
- європейська та євроатлантична інтеграція.