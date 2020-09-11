Президент України Володимир Зеленський телефоном поговорив з чинним головою ОБСЄ. Наразі цю організацію очолює прем’єр-міністр Албанії Еді Рама. Основною темою розмови була координація зусиль з мирного врегулювання на Донбасі.

Телефонна розмова Зеленського з Рамою: що відомо

Про перемовини повідомила пресслужба українського президента. Також вона оприлюднила деякі деталі.

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Співрозмовники загалом обговорили:

безпекову ситуацію на Донбасі,

важливі аспекти переговорного процесу в межах нормандського формату.

На чому акцентував Зеленський

Президент України, зокрема, звернув увагу на порушення домовленостей з боку бойовиків, зокрема обстрілів українських позицій, що відбувалися 6 та 10 вересня.

Напередодні буквально під час моєї телефонної розмови з канцлером Ангелою Меркель, бойовики відкрили вогонь по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми, по ділянці, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ. І різниця між цими пострілами та попередніми полягала в тому, що ці були прицільними,

– підкреслив український президент.

Він наголосив, що Київ не хоче нової ескалації. Адже 6 вересня внаслідок провокацій Україна вже зазнала втрат – загинув один військовий Об’єднаних сил і ще одного поранили.

Також Зеленський подякував албанському головуванню в ОБСЄ за приділення пріоритетної уваги питанню відновлення суверенітету й територіальної цілісності України в межах роботи організації.

Крім того, оскільки мандат СММ ОБСЄ не обмежується лише Донбасом, глава держави наголосив на очікуваннях України, що моніторингова місія приділятиме належну увагу також ситуації в окупованому Криму.

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Що відповів Рама

Чинний голова ОБСЄ, зі свого боку, підтримав зусилля української сторони, спрямовані на досягнення миру в регіоні. Водночас він запевнив у готовності албанського головування сприяти відновленню миру.

За його словами, кроки, які зробив українські президент і народ у напрямку досягнення миру, – дуже мужні. Також наголосив, що шкодує через відсутність взаємного руху з боку окупантів у цьому напрямку. Прем’єр-міністр Албанії долдав, що ОБСЄ – організація безстороння, але не байдужа.

У цьому контексті сторони відзначили важливість забезпечення повного, безперешкодного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всю непідконтрольну територію.

На завершення розмови Еді Рама запросив Володимира Зеленського відвідати Албанію.

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