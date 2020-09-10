Проросійські бойовики на Донбасі відкрили вогонь зі стрілецької зброї в районі Шумів. Сталося це приблизно о 14:25 10 вересня.

Що про провокацію бойовиків кажуть у штабі

Як підкреслюють у пресцентрі Об’єднаних сил, обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК і ОБСЄ.

Важливо Спільну інспекцію позицій ЗСУ під Шумами скасували через нові вимоги Росії

Такі дії противника засвідчують, що ворог свідомо та цілеспрямовано йде не тільки на порушення домовленостей, а й відкрито провокує українську сторону. Натомість Україна вкотре демонструє своє щире прагнення до встановлення миру, але ворог навмисно зриває будь-які спроби,

– нагошолошують українські військові.

Водночас у штабі підкреслили, що завдяки оперативності українських розвідників, такі дії бойовиків вдалося спрогнозувати завчасно. Тому швидко вдалося убезпечити не лише українських воїнів, а, а і представників СЦКК та ОБСЄ

Деталі від 503 Окремого батальйону морської піхоти

Українські морпіхи наголошують, що проросійські найманці таким чином порушили домовленості та наразили на небезпеку військовослужбовців і наглядачів місії ОБСЄ.

За їхніми словами, під час підготовки до проведення інспекції бойовики прицільно обстріляли позиції їхнього батальйону, що розташовується в районі Шумів. Крім того, окупанти підняли в небо та направили на українські позиції два безпілотники.

Усі ці злочинні факти було зафіксовано та передано штабу Об’єднаних сил і наглядачам.

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Що цьому передувало

9 вересня учасники мінської Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника-координатора від ОБСЄ.

за участю представника-координатора від ОБСЄ. Необхідність такої інспекції викликано тим, що раніше ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін звинуватив Україну в нібито порушенні режиму припинення вогню в районі Шумів. Тому пообіцяв обстріляти українські позиції.

10 вересня українська сторона скасувала цю інспекцію , оскільки Росія та представники окупованого Донбасу висунули до неї нові вимоги, які грубо порушують попередні домовленості.

, оскільки Росія та представники окупованого Донбасу висунули до неї нові вимоги, які грубо порушують попередні домовленості. Крім того, через скасування інспекціх біля Шумів Україна ініціювала нове термінове засідання ТКГ.



Карта окупованих територій сходу України / Інфографіка 24 каналу