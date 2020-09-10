Гучна провокація: бойовики прицільно обстріляли українські позиції біля Шумів
Проросійські бойовики на Донбасі відкрили вогонь зі стрілецької зброї в районі Шумів. Сталося це приблизно о 14:25 10 вересня.
Що про провокацію бойовиків кажуть у штабі
Як підкреслюють у пресцентрі Об’єднаних сил, обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК і ОБСЄ.
Важливо Спільну інспекцію позицій ЗСУ під Шумами скасували через нові вимоги Росії
Такі дії противника засвідчують, що ворог свідомо та цілеспрямовано йде не тільки на порушення домовленостей, а й відкрито провокує українську сторону. Натомість Україна вкотре демонструє своє щире прагнення до встановлення миру, але ворог навмисно зриває будь-які спроби,
– нагошолошують українські військові.
Водночас у штабі підкреслили, що завдяки оперативності українських розвідників, такі дії бойовиків вдалося спрогнозувати завчасно. Тому швидко вдалося убезпечити не лише українських воїнів, а, а і представників СЦКК та ОБСЄ
Деталі від 503 Окремого батальйону морської піхоти
Українські морпіхи наголошують, що проросійські найманці таким чином порушили домовленості та наразили на небезпеку військовослужбовців і наглядачів місії ОБСЄ.
За їхніми словами, під час підготовки до проведення інспекції бойовики прицільно обстріляли позиції їхнього батальйону, що розташовується в районі Шумів. Крім того, окупанти підняли в небо та направили на українські позиції два безпілотники.
Усі ці злочинні факти було зафіксовано та передано штабу Об’єднаних сил і наглядачам.
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Що цьому передувало
- 9 вересня учасники мінської Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника-координатора від ОБСЄ.
- Необхідність такої інспекції викликано тим, що раніше ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін звинуватив Україну в нібито порушенні режиму припинення вогню в районі Шумів. Тому пообіцяв обстріляти українські позиції.
- 10 вересня українська сторона скасувала цю інспекцію, оскільки Росія та представники окупованого Донбасу висунули до неї нові вимоги, які грубо порушують попередні домовленості.
- Крім того, через скасування інспекціх біля Шумів Україна ініціювала нове термінове засідання ТКГ.
Карта окупованих територій сходу України / Інфографіка 24 каналу