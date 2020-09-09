Окупанти скасували "наказ" про обстріл укріплень ЗСУ біля селища Шуми на лінії розмежування. Перед тим бойовики погрожували обстріляти позиції українських військових 9 вересня.

Так званий "глава" бойовиків Денис Пушилін заявив, що вирішив скасувати "наказ" про обстріл українських позицій, інформує Klymenko Time.

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Як вважає так званий ватажок бойовиків, окупантам нібито вдалось домогтись від України проведення спільної інспекції українських позицій. Окрім цього, він стверджує, що ситуація стабілізувалась.

Зверніть увагу! Тристороння контактна група у форматі відеоконференції провела засідання, на якому домовились про спільне з ОБСЄ інспектування територій біля Шум.

Однак Пушилін пригрозив, що обстріл відбудеться, якщо українська сторона порушить додаткові заходи у частині просування своїх позицій поблизу Шум.

Що кажуть в Офісі Президента

У Зеленського заявили, що в межах ТКГ вже домовились про спільне інспектування в районі Шум за участю представника ОБСЄ. Юридично інспекцію проведуть не сторони конфлікту, а посередник – ОБСЄ.

Якщо хтось не розуміє механізму такого інспектування, рекомендуємо освіжити в пам'яті історію діяльності Спільного центру з контролю та координації, а також умови мінських домовленостей,

– наголосили в Офісі Президента.

У відомстві нагадали, що Росія відмовилася від роботи в рамках центру. У Зеленського вкотре разом з міжнародною спільнотою закликали РФ повернутися до СЦКК, тому що утримуватись від цього – абсурдно.

Що цьому передувало