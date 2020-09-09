Безпілотники спостерігачів СММ ОБСЄ зафіксували, як російські окупанти на Донбасі розміщують військову техніку у безпосередній близькості від населених пунктів та під час перемир’я копають нові траншеї.

Зауважимо, що у створенні траншей бойовики звинувачували українських оборонців та погрожували їм за це обстрілом по позиціях біля селища Шуми. Про нові підступні дії окупантів йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 8 вересня, передає штаб ООС.

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Під час спостережного польоту безпілотник ОБСЄ зафіксував:

3 міномети поблизу населеного пункту Весела Гора (2Б11 "Сани", 120 міліметрів);

2 буксирувані гаубиці (Д-30А "Жаба", 122 міліметри) поблизу населеного пункту Богданівка на Луганщині.

Крім того, він зафіксував нову L-подібну траншею протяжністю близько 170 метрів та оборонні позиції поблизу Григорівки Донецької області,

– мовиться у повідомленні.

До цього, 6 вересня безпілотник зафіксував 2 людей, які продовжували облаштовувати траншею поблизу населеного пункту Калинове-Борщувате Луганської області.

Які ще порушення зафіксували спостерігачі:

На Донеччині також помітили наявну траншею з земляними насипами з обох боків неподалік мікрорайону Трудівські Петровського району та нове 150-метрове подовження наявної траншеї поблизу населеного пункту Пікузи.

Чотири протитанкові міни, встановлені в один ряд поперек західної смуги автодороги поблизу населеного пункту Весела Гора Луганської області.

"Незаконні збройні формування Росії і надалі використовують практику невиконання взятих на себе зобов’язань, вкотре демонструючи стійке небажання дотримуватися мінських домовленостей в рамках Тристоронньої контактної групи", – підсумовують ситуацію в ООС.