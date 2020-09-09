Тристоронняя контактна група із врегулюванню ситуації на Донбасі проводить позачергове засідання через ситуацію навколо селища Шуми. Зауважимо, що упродовж кількох днів проросійські бойовики кілька разів анонсували обстріл позиції ЗСУ біля селища, що розташоване під Горлівкою.

Цікаво, що напередодні окупанти різко змінили риторику та зажадали провести засідання ТКГ. Про те, що засідання таки відбувається інформує Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела. Раніше Бойовики Пушиліна несподівано змінили погрози на пропозицію терміново скликати ТКГ Проходить позачергове засідання ТКГ. Обговорюють ситуацію з Шумами,

– розповів співрозмовник агентства. Зверніть увагу! Проросійські бойовики погрожували вчинити обстріл українських позицій поблизу Шумів. Вони стверджували, що українська армія нібито "облаштовує нові траншеї" всупереч умовам перемир'я.



У штабі Операції об'єднаних сил цю інформацію спростували, а спостерігачі ОБСЄ у своєму звіті від 5 вересня підтвердили відсутність будь-яких змін на позиціях ЗСУ в районі селища. Що цьому передувало: На Донбасі протягом 41 доби тривало перемир'я, оголошене 27 липня. За цей час не було жодного прицільного обстрілу з боку обидвох сторін і так було аж до 6 вересня.

Втім, 6 вересня ворог обстріляв українські позиції з гранатомета біля Мар'їнки. У цей час українські військові брали участь у ліквідації пожежі. Внаслідок обстрілу один військовий отримав поранення. Українські воїни у відповідь не стріляли.

Другий прицільний обстріл відбувся всього за кілька годин – о 17:15 біля Кримського. Ворожий снайпер вбив українського воїна. Тоді наші захисники вже відкрили вогонь у відповідь.

Згодом 7 вересня ворог здійснив поодинокі постріли зі стрілецької зброї і ручного протитанкового гранатомета поблизу Кам’янки.

Упродовж цих днів бойовики те й робили, що погрожували обстріляти позиції українських військових біля Шумів. Їм здається начебто там українські захисники будують нові укріплення.