Окупанти на Донбасі змінили риторику: вже не погрожують наступом, а закликають терміново провести засідання Тристоронньої контактної групи – 9 вересня о 12 годині. Хоча й назвали цю пропозицію "останньою спробою уникнути радикальних дій".

Окупанти на Донбасі пізно ввечері 8 вересня через телеграм-канал "МЗС ДНР" заявили, пише 24 канал, що, мовляв, треба провести засідання Тристоронньої контактної групи 9 вересня о 12 годині – для обговорення ситуації навколо селища Шуми.

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Як це поєднується із попередньою заявою бойовиків про намір обстріляти позиції ЗСУ о 10 ранку 9 вересня – не зрозуміло. Хоча і в цьому повідомленні окупанти назвали свою пропозицію "останньою спробою уникнути радикальних дій".

Нагадаємо, бойовики панікують, бо їм чомусь здається, що українська армія будує якісь укріплення біля Шумів вже під час перемир'я. Хоча насправді, і це підтвердили в ОБСЄ, ще з 5 липня і донині ніяких змін укріплень в районі не було (перемир'я на Донбасі діє з 27 липня).

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін вже кілька разів погрожував нападом на Збройні сили України біля Шумів, зокрема "призначав" дату атаки на 7 вересня, потім на 9. Цих атак не відбулося, але ситуація на Донбасі загострилася:

Вже 6 вересня в зоні проведення Операції Об`єднаних сил зафіксували обстріли зі сторони проросійських бойовиків. Україна, на жаль, зазнала втрат серед військових. Також згоріли низка позицій ЗСУ.



Окуповані території та лінія розмежування на Донбасі / Інфографіка 24 каналу