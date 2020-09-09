Бойовики Пушиліна несподівано змінили погрози на пропозицію терміново скликати ТКГ
Окупанти на Донбасі змінили риторику: вже не погрожують наступом, а закликають терміново провести засідання Тристоронньої контактної групи – 9 вересня о 12 годині. Хоча й назвали цю пропозицію "останньою спробою уникнути радикальних дій".
Окупанти на Донбасі пізно ввечері 8 вересня через телеграм-канал "МЗС ДНР" заявили, пише 24 канал, що, мовляв, треба провести засідання Тристоронньої контактної групи 9 вересня о 12 годині – для обговорення ситуації навколо селища Шуми.
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Як це поєднується із попередньою заявою бойовиків про намір обстріляти позиції ЗСУ о 10 ранку 9 вересня – не зрозуміло. Хоча і в цьому повідомленні окупанти назвали свою пропозицію "останньою спробою уникнути радикальних дій".
- Нагадаємо, бойовики панікують, бо їм чомусь здається, що українська армія будує якісь укріплення біля Шумів вже під час перемир'я. Хоча насправді, і це підтвердили в ОБСЄ, ще з 5 липня і донині ніяких змін укріплень в районі не було (перемир'я на Донбасі діє з 27 липня).
Ватажок "ДНР" Денис Пушилін вже кілька разів погрожував нападом на Збройні сили України біля Шумів, зокрема "призначав" дату атаки на 7 вересня, потім на 9. Цих атак не відбулося, але ситуація на Донбасі загострилася:
- Вже 6 вересня в зоні проведення Операції Об`єднаних сил зафіксували обстріли зі сторони проросійських бойовиків. Україна, на жаль, зазнала втрат серед військових. Також згоріли низка позицій ЗСУ.
Окуповані території та лінія розмежування на Донбасі / Інфографіка 24 каналу