Бойовики на Донбасі укріплюють позиції та мінують підступи, – розвідка
Проросійські бойовики минулого тижня спорудили нові окопи і бліндажі на низці напрямків. Це Новоайдарський, Сєверодонецький, Бахмутський, Авдіївський, Торецький, Курахівський та Волноваський напрямки.
Російські найманці у час перемир’я також встановлюють мінно-вибухові загородження. Про це на брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Пампуха з посиланням на розвідку, повідомляє 24 канал.
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Також, за даними розвідки, командування бойовиків використовує режим припинення вогню, щоб наростити інженерне обладнання передових позицій майже по всій лінії розмежування. Крім того, окупанти продовжили встановлювати мінно-вибухові загородження з використанням протипіхотних і протитанкових мін
Що відомо про зрив перемир'я на Донбасі
- Учасники Тристоронньої контактної групи 22 липня ухвалили рішення щодо припинення вогню на лінії розмежування. Згідно з ним, режим перемир`я почався опівночі 27 липня 2020 року.
- З того час понад місяць бойовики влаштоуввали поодинокі збройні провокації, проте вогню з великого озброєння не відкривали.
- Проте вже 6 вересня в зоні проведення Операції Об`єднаних сил зафіксували порушення режиму припинення вогню зі сторони проросійських бойовиків. Внаслідок цього Україна зазнала втрат серед військових. Також згоріли низка позицій ЗСУ.