Проросійські бойовики минулого тижня спорудили нові окопи і бліндажі на низці напрямків. Це Новоайдарський, Сєверодонецький, Бахмутський, Авдіївський, Торецький, Курахівський та Волноваський напрямки.

Російські найманці у час перемир’я також встановлюють мінно-вибухові загородження. Про це на брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Пампуха з посиланням на розвідку, повідомляє 24 канал.

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Також, за даними розвідки, командування бойовиків використовує режим припинення вогню, щоб наростити інженерне обладнання передових позицій майже по всій лінії розмежування. Крім того, окупанти продовжили встановлювати мінно-вибухові загородження з використанням протипіхотних і протитанкових мін

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